Nigeria: des hommes armés enlèvent 6 personnes dans la capitale

Des hommes armés ont kidnappé mardi six personnes dans une université située près de l'aéroport international d'Abuja, la capitale du Nigeria, a déclaré mardi la police.

"Des criminels armés, dont les identités n'ont pas encore été établies, ont envahi aux premières heures de la journée les quartiers du personnel" de l'Université d'Abuja (Uniabuja), a déclaré la porte-parole de la police, Josephine Adeh, dans un communiqué.

"Six personnes auraient été enlevées dans la forêt par les criminels devant les agents de sécurité", a-t-elle ajouté. Sur sa page Facebook, l'université a déclaré que quatre membres du personnel et leurs enfants ont été enlevés.

L'attaque a provoqué un renforcement de la sécurité aux alentours de l'aéroport international Nnamdi-Azikiwe, à environ 20 kilomètres de l'université.

Depuis plusieurs mois, des gangs de malfaiteurs armés - désignés localement sous le vocable de "bandits" - mettent le nord-ouest et le centre du Nigeria à feu et à sang, pillant et incendiant des villages et multipliant les enlèvements contre rançon, notamment dans les établissements scolaires.

Plus de 1.400 élèves et étudiants ont ainsi été enlevés depuis le début de l'année, selon l'Unicef.

A Uniabuja, "les bandits sont arrivés vers 02H00 du matin (01H00 GMT) en grand nombre et ont opéré pendant près de deux heures avant l'arrivée de la police", a affirmé un maître de conférence ayant requis l'anonymat.

Il a expliqué à l'AFP que le personnel de l'université avait exprimé son inquiétude liée à un manque de sécurité aux alentours de l'université, disant qu'il s'agissait "d'un environnement poreux et entouré de montagnes".

La porte-parole de la police a souligné que des policiers avaient été envoyés sur place pour "renforcer la sécurité publique et protéger les citoyens dans et autour de l'université".