Nigeria: des scientifiques attendent le retour de graines d’égousi envoyées dans l’espace

Le
08 Aoû. 2025 à 17h31 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Nicholas ROLL
© 2025 AFP
Une soupe d'égousi (G), plat incontournable au Nigeria, est servi à côté d'igname pilée lors d'une fête dans un domicile de Lagos, le 2 novembre 2014

Une soupe d'égousi (G), plat incontournable au Nigeria, est servi à côté d'igname pilée lors d'une fête dans un domicile de Lagos, le 2 novembre 2014

AFP
PIUS UTOMI EKPEI
Partager 3 minutes de lecture

Si un jour les Terriens colonisent Mars, ils ne pourront pas le faire le ventre vide et Temidayo Oniosun, scientifique et entrepreneur nigérian, estime qu’une bonne soupe d’égousi, plat incontournable au Nigeria, pourrait être l'aliment approprié aux longs voyages spatiaux.

Space in Africa, société basée à Lagos au Nigeria et fondée par M. Oniosun, attend que des graines d’égousi retombent dans l’océan Pacifique ce samedi, après un voyage la semaine dernière à bord de la Station spatiale internationale (ISS) lors d'un vol d'une capsule SpaceX, dans le cadre d’un partenariat entre la Nasa et des entreprises privées.

Une fois de retour sur Terre, des expériences débuteront sur ce qui est présenté comme le premier aliment originaire d’Afrique de l’Ouest envoyé dans l’espace.

L'égousi (orthographié "egusi" dans les pays africains anglophones, dont le Nigeria) est une graine de certaines cucurbitacées, riche en matière grasse et protéines, consommée en Afrique centrale et occidentale, notamment sous la forme d'un ragoût appelé soupe d'égousi.

Le voyage spatial de ces graines ouvre potentiellement une ère où l'exploration spatiale reflète la diversité du monde, estime M. Oniosun.

"Quand on parle de la colonisation d’autres planètes par l’humanité, ce n’est pas seulement une mission américaine ou européenne, c’est une mission mondiale", a-t-il expliqué à l'AFP vendredi.

Et les futurs explorateurs africains de l’espace pourraient ainsi retrouver une saveur de chez eux.

Les expérimentations sur la nourriture extraterrestre, c’est-à-dire cultivée ou testée en apesanteur, se poursuivent depuis plusieurs années.

Le stockage et la production alimentaire dans l’espace sont considérés comme des éléments clés pour les missions de longue durée, durant lesquelles les réapprovisionnements fréquents sont impossibles.

Des tests internationaux

Des scientifiques de l’Université de Floride, aux Etats-Unis, et de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), situé dans la ville nigériane d’Ibadan, analyseront les graines "pour étudier les effets de l’exposition à l'espace" et à l'apesanteur, notamment sur l’ADN des graines.

Une fois plantées, les chercheurs surveilleront leur croissance et leur capacité à germer après leur retour.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, possède une industrie spatiale modeste, mais le lancement des graines d'égousi a suscité plus d’enthousiasme sur les réseaux sociaux et dans la presse que les derniers lancements de satellites nigérians, a indiqué Temidayo Oniosun.

"Dès qu’on envoie un aliment qu’ils apprécient, un aliment porteur d’un fort contexte culturel pour le Nigeria (...) tout le monde commence à s’intéresser au sujet", a déclaré à l’AFP M.Oniosun.

"Le lancement des graines (...) d’égousi dans l’espace est plus qu’un geste symbolique. L'avenir de l’humanité parmi les étoiles doit refléter la diversité et la richesse de la vie sur Terre", a-t-il ajouté.

Reste à savoir si l’igname pilée, autre aliment incontournable qui accompagne traditionnellement la soupe d'égousi au Nigeria, prendra lui aussi un jour le chemin de l'espace.

Afrique
NIGERIA

Dans le même thème - Afrique

Des bijoux et effets personnels ayant appartenu à des victimes du génocide Tutsi au Rwanda sont déposés sur un autel dans la paroisse catholique de Nyamata, le 5 avril 2024.
Afrique

Un suspect dans le génocide des Tutsi, extradé de Norvège, est arrivé au Rwanda

Ghana helicoptère
Afrique

Crash d'hélicoptère au Ghana: une enquête ouverte après la mort de 8 personnes, dont deux ministres

Photo officielle du compte Facebook de Maurice Kamto
Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

9.05785, 7.49508

À la une

Nouvelle étape

Ce que l'on sait du nouveau plan d'Israël pour "prendre le contrôle" militaire de la ville de Gaza

Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

International

Trump préside à la signature d'un accord "historique" entre Arménie et Azerbaïdjan

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

Tensions

L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

International

"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis