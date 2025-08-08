Nigeria: des scientifiques attendent le retour de graines d’égousi envoyées dans l’espace

Une soupe d'égousi (G), plat incontournable au Nigeria, est servi à côté d'igname pilée lors d'une fête dans un domicile de Lagos, le 2 novembre 2014

Si un jour les Terriens colonisent Mars, ils ne pourront pas le faire le ventre vide et Temidayo Oniosun, scientifique et entrepreneur nigérian, estime qu’une bonne soupe d’égousi, plat incontournable au Nigeria, pourrait être l'aliment approprié aux longs voyages spatiaux.

Space in Africa, société basée à Lagos au Nigeria et fondée par M. Oniosun, attend que des graines d’égousi retombent dans l’océan Pacifique ce samedi, après un voyage la semaine dernière à bord de la Station spatiale internationale (ISS) lors d'un vol d'une capsule SpaceX, dans le cadre d’un partenariat entre la Nasa et des entreprises privées.

Une fois de retour sur Terre, des expériences débuteront sur ce qui est présenté comme le premier aliment originaire d’Afrique de l’Ouest envoyé dans l’espace.

L'égousi (orthographié "egusi" dans les pays africains anglophones, dont le Nigeria) est une graine de certaines cucurbitacées, riche en matière grasse et protéines, consommée en Afrique centrale et occidentale, notamment sous la forme d'un ragoût appelé soupe d'égousi.

Le voyage spatial de ces graines ouvre potentiellement une ère où l'exploration spatiale reflète la diversité du monde, estime M. Oniosun.

"Quand on parle de la colonisation d’autres planètes par l’humanité, ce n’est pas seulement une mission américaine ou européenne, c’est une mission mondiale", a-t-il expliqué à l'AFP vendredi.

Et les futurs explorateurs africains de l’espace pourraient ainsi retrouver une saveur de chez eux.

Les expérimentations sur la nourriture extraterrestre, c’est-à-dire cultivée ou testée en apesanteur, se poursuivent depuis plusieurs années.

Le stockage et la production alimentaire dans l’espace sont considérés comme des éléments clés pour les missions de longue durée, durant lesquelles les réapprovisionnements fréquents sont impossibles.

Des tests internationaux

Des scientifiques de l’Université de Floride, aux Etats-Unis, et de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA), situé dans la ville nigériane d’Ibadan, analyseront les graines "pour étudier les effets de l’exposition à l'espace" et à l'apesanteur, notamment sur l’ADN des graines.

Une fois plantées, les chercheurs surveilleront leur croissance et leur capacité à germer après leur retour.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, possède une industrie spatiale modeste, mais le lancement des graines d'égousi a suscité plus d’enthousiasme sur les réseaux sociaux et dans la presse que les derniers lancements de satellites nigérians, a indiqué Temidayo Oniosun.

"Dès qu’on envoie un aliment qu’ils apprécient, un aliment porteur d’un fort contexte culturel pour le Nigeria (...) tout le monde commence à s’intéresser au sujet", a déclaré à l’AFP M.Oniosun.

"Le lancement des graines (...) d’égousi dans l’espace est plus qu’un geste symbolique. L'avenir de l’humanité parmi les étoiles doit refléter la diversité et la richesse de la vie sur Terre", a-t-il ajouté.

Reste à savoir si l’igname pilée, autre aliment incontournable qui accompagne traditionnellement la soupe d'égousi au Nigeria, prendra lui aussi un jour le chemin de l'espace.