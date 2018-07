Nigeria : Emmanuel Macron mise aussi sur l'Afrique anglophone

Pour rapprocher la France de l'Afrique, le président Emmanuel Macron n'hésite pas à sortir de la traditionnelle zone d'influence francophone.



En déplacement Lagos, il poursuit une stratégie à présent bien rodée

qui s'appuie d'abord sur la coopération économique et le développement pour tisser de nouveaux liens.



Votre économie est très importante, elle pèse beaucoup, et on a déjà de nombreuses compagnies françaises présentes dans le pays (...) je veux que la France soit plus présente dans le pays avec les petites et moyennes entreprises, et dans les différents secteurs comme le digital.

Emmanuel Macron