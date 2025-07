Nigéria favori, Mali et Sénégal outsiders... Ce qu'il faut savoir sur l'Afrobasket 2025 féminin en Côte d'Ivoire

Trois sélections nationales dominent le basket féminin sur le continent : le Nigéria, le Sénégal et le Mali

Qui sont les favorites ?

Les Nigérianes sont les grandes favorites. Elles vont débuter leur compétition dans le groupe avec le Mozambique et le Rwanda. Depuis près de 10 ans, elles écrasent tout sur leur passage sur le continent. Elles ont remporté les quatre dernières éditions de l'Afrobasket. Une cinquième victoire consécutif permettrait aux Nigérianes d'égaler le Sénégal avec 11 titres de championnes d'Afrique.

La très grande majorité des joueuses nigérianes évoluent aux Etats-Unis.

Aux Jeux olympiques de Paris, elles se qualifient pour les quart de finale du tournoi. C'est une première pour une équipe africaine.

Les Lionnes du Sénégal espèrent bousculer l'hégémonie nigériane. Elles n'ont plus remporté l'Afrobasket depuis 2015. L'équipe reste encore jeune. Les espoirs reposent sur l'expérience Yacine Diop, ancien joueuse universitaire aux États-Unis.

Le Mali est une nation historique du basket en Afrique. Les équipes féminines de jeunes sont régulièrement championnes. L'équipe est jeune. La moyenne d'âge est de 24 ans et elle comptera sur la prodige des Washington Mystics et de Salamanque, Sika Koné, 23 ans. Le Mali n'a pas gagné la compétition depuis 18 ans.

Leur confrontation dans le groupe B face au Cameroun et au Soudan du Sud s'annonce cruciale pour lancer leur campagne.

Les Ivoiriennes jouent à domicile.

Les Éléphantes ne font pas partie des favorites. Leur meilleur place est quatrième en 2009 à l'Afrobasket. Mais cette-fois ci les Ivoiriennes jouent à domicile. Elles pourraient être porter par leur supporters. La capitaine Kariata Diaby évolue à Bourge dans le meilleur club français. Leur coach français Stéphane Leite espère décrocher une place sur le podium.