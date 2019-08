Nigeria: l'avocat et le gendre de l'opposant Atiku Abubakar devant la justice pour blanchiment

L'avocat et le gendre de l'opposant Atiku Abubakar, adversaire malheureux du chef d'Etat Muhammadu Buhari à la présidentielle de février, ont comparu mercredi devant la justice, qui les accuse de blanchiment d'argent, a-t-on appris de source judiciaire.

Principal candidat de l'opposition, M. Abubakar conteste en justice le résultat du scrutin où il a été devancé par le président sortant Muhammadu Buhari, réélu pour un deuxième mandat.

Depuis le vote, plusieurs proches du candidat vaincu ont été pris pour cible par l'agence anti-corruption au cours de ce que les partisans d'Abubakar qualifient de chasse aux sorcières.

Le gendre d'Atiku Abubakar, Abdullahi Babalele, et l'avocat de l'ancien candidat, Uyi Giwa Osagie, sont accusés d'avoir géré respectivement 140.000 dollars et 2 millions de dollars (125.250 euros et 1,8 million d'euros) sans passer par une "institution financière", a déclaré à l'AFP un procureur de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Tous deux ont plaidé non coupable devant le tribunal de Lagos, a-t-il ajouté.

Les accusés, qui comparaissent détenus, retourneront au tribunal jeudi, lors d'une audience où les juges se prononceront sur une éventuelle remise en liberté sous caution.

La semaine dernière, Boladale Adekoya, porte-parole de la campagne de M. Abubakar, avait accusé les enquêteurs anti-corruption d'être "plus dévoués à l'esprit de parti qu'à l'Etat de droit".

"Ils agissent clairement au nom d'une autorité supérieure", avait-il déclaré à l'AFP.

M. Buhari avait été élu en 2015 en s'engageant à lutter contre la corruption endémique au Nigeria, mais ses critiques ont accusé l'ancien dirigeant militaire d'avoir viser surtout ses opposants au cours de son premier mandat.