Nigeria: la ville de Kano craint une infiltration de gangs criminels

Des policiers à cheval se tiennent à l'extérieur d'un centre de la Commission électorale nationale indépendante (INEC) à Kano, au Nigeria, le 26 février 2023, au lendemain des élections présidentielles et générales du Nigeria

Les agences de sécurité de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, ont renforcé leur vigilance face à l'afflux de gangs criminels qui quittent leurs enclaves dans l'Etat voisin de Zamfara pour échapper aux offensives militaires en cours, selon un rapport sécuritaire consulté par l'AFP.

Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont terrorisés depuis des années par des bandes criminelles, localement appelées "bandits", qui attaquent les villages, tuent ou enlèvent les habitants et brûlent les maisons après les avoir pillées.

Ces gangs, qui établissent leurs camps dans une immense forêt située à cheval sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et Niger, se sont illustrés ces dernières années par des enlèvements massifs d'écoliers.

Or les services de renseignement de l'Etat de Zamfara craignent que ces bandits fassent de Kano "leur refuge", selon un rapport consulté par un journaliste de l'AFP.

Ce rapport, transmis lundi par les services de renseignements du bureau du gouverneur de l'État de Zamfara aux autorités policières de Kano, fait suite à l'offensive militaire en cours contre les bandits dans les États de Katsina, Sokoto et Zamfara.

Ces dernières semaines, l'armée nigériane y a lancé de vastes opérations, afin de mettre un terme aux attaques meurtrières des bandits contre des villages entiers.

Ces offensives ont permis à l'armée de tuer plusieurs chefs de file de ces gangs, comme Halilu Sububu, considéré comme le principal chef du banditisme dans le nord-ouest du Nigeria.

Immobilier

Des hommes identifiés comme des informateurs de bandits "se sont installés à Kano où ils achèteraient des maisons (...) qui leur serviraient d'échappatoire", pour eux-mêmes ainsi que pour les chefs de bandits et leurs familles, explique le rapport signé par Bashir Makama, superintendant adjoint de la police rattaché aux services de renseignements du bureau du gouverneur de Zamfara.

L'expansion du banditisme dans la capitale commerciale régionale inquiète les autorités AFP

Kano est le centre commercial du nord du Nigeria et sa ville la plus peuplée, avec plus de 4,5 millions d'habitants.

Elle attire des habitants de toute la région et des pays voisins, ce qui en fait un lieu de résidence cosmopolite.

Le rapport identifie six quartiers de la ville de Kano où les bandits achètent des maisons et s'installent avec leurs familles, notamment Rijiyar Zaki, Tudun Yola, Jaen, Dorayi Babba, Rijiyar Lemo et Yan Awaki.

Le document invite la police de Kano à "effectuer des recherches de routine dans les maisons et auprès des agents immobiliers et des acheteurs de maisons" originaires des États de Zamfara et de Sokoto au cours des deux dernières années, afin d'identifier les bandits.

Deux sources sécuritaires à Kano ont confirmé à l'AFP avoir reçu ce rapport.

"Nous savions déjà que des bandits et des terroristes s'étaient infiltrés dans certaines parties de Kano et nous avons travaillé pour faire face à la menace", a déclaré à l'AFP une de ces sources. "Nous avons travaillé discrètement pour éviter de créer la panique dans la ville", a-t-elle précisé.

"Nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers depuis 2009, lorsque les terroristes de Boko Haram ont envahi Kano depuis Maiduguri. Ces informations en provenance de Zamfara nous rappellent d'être intransigeants", a affirmé une deuxième source sécuritaire.

Un étudiant observe les dégâts causés à un amphithéâtre du Federal College of Education dans la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, le 17 septembre 2014, à la suite d'une attaque menée par Boko Haram AFP

En 2009, des jihadistes de Boko Haram avaient déjà acheté des maisons dans la périphérie de Kano après avoir été chassés de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno (sud-est) et point de départ de l'insurrection.

Entre 2012 et 2014, la ville a été secouée par des assassinats ciblés, des attentats-suicides et des attaques à l'explosif contre des écoles, des mosquées, des églises, des tavernes, des formations de sécurité et d'autres cibles faciles, qui ont tué et blessé des centaines d'habitants.

Ces attaques, revendiquées par Boko Haram, ont paralysé les activités commerciales de la ville.

Les habitants ont riposté en donnant des informations aux forces de sécurité sur les nouveaux résidents suspects, notamment ceux originaires du nord-est, berceau de Boko Haram, ce qui a conduit à des raids et à des arrestations qui ont mis fin aux attaques.