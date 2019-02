Nigeria : le président Muhammadu Buhari réélu pour un second mandat

C'est une victoire pour les Nigérians! Nous, Nigérians, nous sommes heureux parce que le président a fait du bon boulot dans les domaines de la corruption et tout ça. Donc on est très contents de sa victoire !

Ikennie Onwemoeodo, membre de l'APC

Après 3 long jours d'attente, les partisans de Buhari peuvent enfin laisser éclater leur joie...Ils étaient quelques centaines à veiller jusque tard dans la nuit devant le quartier général de l'APC, le parti au pouvoir à Abuja....Un second mandat de 4 ans se profile donc pour Muhammadu Buhari - réélu avec 56% des voix selon les résultats définitifs communiqués par la commission électorale.Près de 4 millions de vote d'avance sur son rivale Atiku Abubacar qui a obtenu 41 % des voix.L'opposition crie à la fraude mais devra maintenant faire des recours en justice.Dès dimanche, le principal parti d'opposition avait accusé le pouvoir de manipuler les résultats.De nombreux défis attendent Muhamadu Buhari....Celui qui se présente comme le candidat de la continuité promet de lutter contre la corruption et Boko Haram. Deux promesses de son premier mandat qu'il n'a pas encore réalisées. L'ancien général de 76 ans, s'est également engagé à relancer l'emploi, avec la création de 15 millions de postes...Mais preuve du désamour des Nigérians, ils sont peu nombreux à s'être déplacé aux urnes. Le taux de participation est de 40% et dans certains grands centre urbain, comme Lagos, ce chiffre tombe à 20%.