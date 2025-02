Nigeria: le président Tinubu assure que la fin de la crise économique est proche

Le Nigeria se dirige vers "la lumière au bout du tunnel", a assuré vendredi le président nigérian Bola Tinubu, à l’heure où le pays connaît une grave crise économique.

Le pays le plus peuplé d’Afrique est en proie à une inflation galopante depuis que M. Tinubu, élu en 2023, a mis fin aux subventions des carburants et au contrôle des devises.

Face aux critiques, Bola Tinubu a appelé à plusieurs reprises ses compatriotes à faire preuve de patience, affirmant que ses réformes permettront d'attirer les investisseurs étrangers et de faire repartir l'économie.

Une vue aérienne de la capitale économique du Nigeria, Lagos, le 12 février 2025 AFP

"L'année écoulée a mis notre détermination à l'épreuve, mais grâce à la discipline économique et aux réformes stratégiques, nous avons accompli ce que beaucoup considéraient comme impossible", a déclaré M.Tinubu, en signant le budget 2025 de 55,99 trillions de nairas (soit 35,2 milliards d’euros).

Les chiffres du PIB du Nigeria publiés mardi ont révélé que l'économie nigériane a enregistré une croissance de 3,8 % au quatrième trimestre 2024, marquant ainsi la meilleure performance en trois ans.

M.Tinubu a cité la croissance, ainsi que la réforme du marché des changes, l'augmentation du salaire minimum et la hausse des recettes publiques à 21,6 milliards de nairas (13 milliards d'euros) en 2024,comme preuve que ses réformes portent leurs fruits.

"Après les turbulences initiales… le décollage a été incertain", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, nous voyons la lumière au bout du tunnel", a ajouté le président.

Selon plusieurs économistes, la hausse du PIB est un signe prometteur pour le pays.

Le chef d’Etat et son gouvernement espèrent une meilleure performance économique en 2025, grâce à une réduction des importations de pétrole raffiné, à une augmentation des exportations grâce aux raffineries nationales et à une récolte abondante de produits alimentaires.

Une vendeuse ambulante dans les rues de Jos, au Nigeria, le 27 février 2025 AFP

Le pays a récemment révisé ses statistiques économiques, abaissant le taux d'inflation annuel de janvier à 24,48 %, contre 34,80 % en décembre.

Mais de nombreuses personnes continuent de ressentir les effets de la crise économique, notamment en raison de la hausse du prix des loyers dans la capitale économique, Lagos.

Devant le Parlement en décembre 2024, Tinubu a expliqué que le budget de 2025 sera consacré principalement aux missions et aux salaires des forces de sécurité.

Outre, les difficultés économiques, le Nigeria souffre d'une insurrection jihadiste depuis 15 ans qui a fait plus de 40.000 morts et 2 millions de déplacés, mais également des attaques de groupes armées dans le nord et le centre.