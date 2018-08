Nigeria : le sirop à la codéine fait des ravages

Un groupe d'amis se réunit sous un arbre au fond d'une ruelle isolée. À leur pied quelques bouteilles, ces jeunes hommes dont le visage reste caché se droguent avec du sirop contre la toux à base de codéine qu'ils mélangent avec du soda.



Une mixture à la mode et une scène presque banale à Maiduguri, la capitale de l'État de Brono au Nord-Est du Nigeria.



Je me drogue parce qu'il y a trois ou quatre ans, j'ai été diplomé de l'université en 2015 et depuis je n'ai pas d'emploi. Parfois, je prends de la drogue pour me calmer parce que j'ai été traumatisé. Aujourd'hui, je n'ai pas assez confiance en moi pour rentrer dans ma ville natale.

Témoignage d'un jeune nigérian