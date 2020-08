Nigeria: les églises et les mosquées de Lagos vont rouvrir

Le gouverneur de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a annoncé samedi que les églises et les mosquées de la ville allaient rouvrir la semaine prochaine, alors que les autorités tentent d'assouplir les mesures prises contre la pandémie de coronavirus.

"Les lieux de culte à Lagos vont rouvrir leurs portes aux fidèles, à partir du vendredi 7 août pour les Musulmans et du dimanche 9 août pour les Chrétiens", a annoncé Babajide Sanwo-Olu dans un communiqué.

"Les mosquées et les églises ne seront autorisés à accueillir les fidèles qu'à hauteur de 50% de leur capacité maximale", a-t-il ajouté.

Et la fréquentation des lieux de culte ne sera possible qu'à l'occasion de la prière du vendredi pour les Musulmans ou de la messe du dimanche pour les Chrétiens.

Le gouverneur a également recommandé aux fidèles âgés de plus de 65 ans de rester chez eux.

Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec plus de 20 millions d'habitants, avait ordonné la fermeture des lieux de culte, des boîtes de nuit et des hôtels en mars, pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.

Le pays a officiellement recensé 43.151 cas de contamination, dont 879 mortels, des chiffres sous-estimés, selon des experts.

Lagos est l'épicentre du virus dans le pays, avec plus de 15.000 cas confirmés et 192 morts.