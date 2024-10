Nigeria: l'ONU débloque 5 millions de dollars pour les victimes d'inondations

L'ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars pour aider les victimes des inondations au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique où la saison des pluies a causé de nombreux dégâts.

"Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies a débloqué 5 millions de dollars pour intensifier la réponse aux inondations et répondre aux besoins critiques dans trois des États les plus touchés par les inondations au Nigeria : Borno et Bauchi dans le nord-est, et Sokoto dans le nord-ouest", ont indiqué les Nations Unies dans un communiqué publié mercredi soir.

Selon les secours nigérians, la saison des pluies en cours au Nigeria a fait "plus de 300 morts" et contrait "au moins 1,2 millions de personnes" à quitter leurs domiciles.

"Les inondations au Nigeria ont créé une crise dans la crise", a déclaré dans le même communiqué Mohamed M. Malick Fall, coordinateur des Nations unies au Nigeria.

"Des millions de personnes", les "plus vulnérables", étaient déjà en grave insécurité alimentaire avant les inondations en raison des difficultés économiques du pays, et "les inondations ont aggravé (leurs) souffrances", a-t-il ajouté.

Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, le président nigérian Bola Ahmed a pris une série de mesures (fin des subventions des carburants, libéralisation de la monnaie nationale, le naira) avec l'objectif de relancer l'économie et attirer les investisseurs. Mais à court terme, les Nigérians ont vu l'inflation, et notamment les prix des carburants et des denrées alimentaires, grimper en flèche. En juin, elle a ainsi atteint 34,2%.

Vus aérienne de maisons submergées par les inondations à Maiduguri, au Nigeria, le 10 septembre 2024 AFP

L'aide d'urgence annoncée par les Nations unies s'ajoute aux 6 millions de dollars déjà débloqués par le Fonds humanitaire nigérian.

Certains Etats nigérians touchés par les inondations font par ailleurs actuellement face à une résurgence du choléra.

En septembre, des inondations massives ont touché la ville de Maiduguri, capitale de l'Etat du Borno dans le nord-est nigérian, faisant au moins 37 morts.

En 2022, plus de 500 personnes sont mortes et 1,4 million ont été déplacées lors des pires inondations que le pays ait connues en dix ans.