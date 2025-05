Nigeria: plus de 700 morts en quatre ans lors de confinements imposés par des séparatistes (cabinet conseil)

Plus de 700 personnes ont été tuées ces quatre dernières années dans le sud-est du Nigeria à la suite d'ordres de confinement imposés par le groupe séparatiste du Peuple Indigène du Biafra (IPOB), selon un rapport d'un cabinet de conseil en risques publié lundi.

Le mouvement IPOB qui milite pour l'indépendance du sud-est du Nigeria, région où une guerre civile sanglante a eu lieu à la fin des années 1960, appelle régulièrement à des manifestations "sit-at-home" (rester chez soi).

"Les manifestations sit-at-home, imposées par l'IPOB depuis 2021, sont passées d'un acte symbolique de contestation à une crise prolongée aux conséquences socio-économiques et sécuritaires dévastatrices pour le sud-est du Nigeria", indique le cabinet SBM Intelligence dans son rapport.

"Les individus ou les groupes qui appliquent l'ordre, parfois armés, se livrent à des actes tels que l'incendie de véhicules commerciaux et l'attaque de ceux qui défient la directive, créant une atmosphère où le respect est souvent motivé par la peur", a ajouté le cabinet de conseil.

Selon SBM Intelligence, 776 personnes ont été tuées pour ne pas avoir suivi l'injonction hebdomadaire de confinement ou lors d’affrontements entre l’IPOB et les forces de sécurité nigérianes.

Présentées à l'origine comme des manifestations non violentes, ces confinements ont été détournés par des groupes armés qui ciblent des établissements et des personnes perçus comme étant liés au gouvernement.

Vue générale de boutiques fermées à Onitsha lors d’un “sit-at-home”, le 27 février 2023, après l’élection présidentielle au Nigeria AFP

La région du sud-est a subi des pertes considérables, estimées à 7,6 trillions de nairas (soit 4,4 milliards d’euros) en dommages économiques, ainsi que 776 décès, selon le rapport.

Les violences ont engendré des dysfonctionnements durables dans les secteurs de l’éducation, de la gouvernance et des moyens de subsistance.

Le groupe séparatiste IPOB nie régulièrement toute implication dans les attaques.

Contacté par l'AFP, le porte-parole de l'IPOB n'a pas répondu à nos sollicitations dans l'immédiat.

Le fondateur du mouvement, Nnamdi Kanu, ancien agent immobilier à Londres, comparaît actuellement à Abuja, la capitale, où il est poursuivi pour des faits de terrorisme.

Le séparatisme est un sujet sensible au Nigeria, où une déclaration d'une République indépendante du Biafra par des officiers de l'armée Igbo dans le sud-est en 1967 a déclenché une guerre civile de trois ans qui a fait plus d'un million de morts.

La violence séparatiste dans le sud du pays n'est qu'un des défis sécuritaires auxquels est confronté le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, dont les forces armées combattent une insurrection jihadiste qui dure depuis plus de 15 ans dans le nord-est et des milices de bandits lourdement armées dans les États du nord-ouest et du centre.