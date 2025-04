Nigeria: saisie de biens appartenant à des Chinois soupçonnés de fraudes sur internet

Un tribunal nigérian a ordonné la saisie de plusieurs dizaines de biens immobiliers à Lagos liés à des ressortissants chinois soupçonnés de fraude sur internet, notamment d'escroquerie sentimentale, a annoncé vendredi la Commission nigériane de lutte contre la corruption et les crimes économiques (EFCC).

Cette juridiction basée à Lagos a "ordonné la confiscation provisoire de 73 propriétés et de 1.596 ordinateurs portables récupérés auprès de Chinois impliqués dans le cyberterrorisme et la fraude sur internet", a précisé l'EFCC.

Ces ressortissants "sont membres d'un groupe de 792 suspects présumés d'escroquerie sentimentale et d'investissement en cryptomonnaies, arrêtés le 10 décembre 2024", a ajouté la même source dans un communiqué.

L'EFCC a arrêté tous ces suspects lors d'une seule opération menée dans le quartier huppé de Victoria Island, à Lagos, capitale économique du Nigeria. Au moins 192 des suspects étaient des ressortissants étrangers, dont 148 Chinois, a précisé l'EFCC.

Des milliers de téléphones portables, des centaines de lits superposés et plus de 400 congélateurs ont également été saisis. L'EFCC a demandé une ordonnance de confiscation, affirmant que ces biens pouvaient servir à la fraude informatique et au blanchiment d'argent.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est connu pour ses fraudeurs sur internet, connus localement sous le nom de "Yahoo Boys". Mais les experts en cybercriminalité affirment que des "syndicats de cybercriminalité" étrangers exploitent également la faiblesse des systèmes de cybersécurité du Nigeria où ils se rendent pour installer des centres d'opérations.

L'EFCC affirme que des gangs étrangers ont recruté des complices nigérians pour trouver des victimes en ligne par hameçonnage, ciblant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et d'autres personnes résidant dans des pays européens.

Le FBI a annoncé jeudi dans un communiqué avoir lancé une "opération mondiale pour lutter contre les systèmes de sextorsion à motivation financière opérant depuis le Nigeria", ajoutant que "22 Nigérians impliqués dans des opérations" de ce type avaient été arrêtés.

Les centres d'escroquerie ont proliféré en Asie du Sud-Est au cours des dernières années, et de nombreuses personnes impliquées dans ces escroqueries sont des ressortissants chinois.