Nigeria: un bureau de la Commission électorale détruit par un incendie

Un incendie a dévasté un bureau de la Commission électorale dans le centre du Nigeria, détruisant du matériel électoral dont des urnes, à quelques jours des élections présidentielle et législatives du 16 février, a-t-on appris dimanche de source officielle.

L'incendie a eu lieu tard samedi soir au bureau de la Commission électorale nationale indépendante (INEC), dans la région de Qua'an Pan, dans l'Etat du Plateau.

Selon un responsable de l'INEC dans l'Etat du Plateau, Osaretin Imahiyereobo, "un agent de sécurité ivre aurait provoqué l'incendie". Le local a été "complètement brûlé avec tout son contenu", y compris des urnes et des cartes d'électeurs qui n'avaient pas encore été retirées.

Un incendie similaire avait éclaté la semaine dernière dans l'Etat d'Abia, dans le sud-est du pays.

Le président sortant Muhammadu Buhari, candidat du Congrès des progressistes (APC), brigue un nouveau mandat. Son principal rival est Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique (PDP), le principal parti de l'opposition.

Le scrutin s'annonce serré et les deux camps ont été accusés de tenter de fausser le vote, notamment en achetant des cartes d'électeurs.

L'INEC avait reporté vendredi la date limite de retrait des cartes au lundi 11 février, des électeurs s'étant plaints qu'elles ne soient pas prêtes.

L'Etat du Plateau, situé entre le Nord à majorité musulmane et le Sud à dominante chrétienne, est le théâtre d'affrontements répétés entre agriculteurs et éleveurs. La violence, qui s'accompagne souvent de conflits ethniques et religieux, est principalement liée au contrôle des terres et aux droits de pâturage.