Nigeria: une infirmière de l'Unicef s'échappe après six ans de captivité chez les jihadistes (armée)

Le général de division Kenneth Chigbu (C), commandant adjoint du théâtre et représentant du commandant du théâtre, pose pour une photo de groupe avec Fayina Ali (2e à droite) et Alice Loksha (à droite) au quartier général de l'opération Hadin Kai de l'Army Barrack Maimalari Cantonment à Maiduguri, le 15 novembre 2024. L'armée nigériane a annoncé le 15 novembre 2024 que deux anciennes otages, dont Alice Loksha, employée de l'UNICEF, avaient réussi à s'échapper du groupe djihadiste qui les détenait depuis de nombreuses années dans le nord du pays.