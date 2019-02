Nigeria: Yemi Osinbajo, un vice-président très populaire

Lors de son premier mandat, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a fait du chemin politique. Réélu avec le chef de l'Etat Muhammadu Buhari à la tête de la première économie d'Afrique, il a l'occasion d'asseoir un peu plus sa popularité, notamment au sein de la jeunesse et de la classe moyenne.

Au départ cantonné à un rôle cérémonial, cet inconnu du grand public est monté en puissance, dans l'ombre discrète du président, plus âgé et plus autoritaire que lui. Les deux personnalités s'opposent mais se complètent.

C'est Yemi Osinbajo, avocat de formation, qui répondait à la plupart des questions des journalistes lors d'une émission télévisée dans la dernière ligne de la campagne électorale à laquelle il participait avec son "patron".

A 76 ans, l'ancien général Buhari, un musulman pieux issu du Nord, veut incarner la droiture. Il parle peu et ses détracteurs l'accusent d'être trop vieux et trop malade pour assumer un nouveau mandat à la tête du géant ouest-africain.

M. Osinbajo, 61 ans, est au contraire une personnalité affable et plutôt joviale. Ancien pasteur évangéliste, il parle avec l'assurance des grands orateurs.

M. Buhari a trouvé en lui un allié fidèle. "La raison pour laquelle vous avez quelqu'un comme ça (comme président), c'est l'intégrité", a-t-il affirmé après l'émission. "Il (Buhari) n'est pas un orateur. L'éloquence, c'est mon boulot. Je suis avocat".

Bien que Yemi Osinbajo n'ait pas fait une longue carrière en politique, il a évolué très tôt dans un milieu de décideurs et possède un réseau important: sa femme et la mère de ses trois enfants n'est autre que la petite-fille du père de l'indépendance nigériane, Obafemi Awolowo.

Originaire du pays Yorouba (sud-ouest du Nigeria), il fut ministre local de la Justice pour l'Etat de Lagos, après des études à l'Université de Lagos et à la prestigieuse London School of Economics.

- Président en exercice -

Protégé du grand parrain Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos et l'un des hommes politiques les plus influents du pays, il rejoint le principal parti d'opposition (All Progressive Congress) en 2013, dès sa création.

L'APC remportera la première alternance politique de l'histoire du Nigeria deux ans plus tard, projetant M. Buhari au pouvoir et plaçant l'inconnu Yemi Osinbajo sur la seconde marche du podium.

Petit, portant souvent un costume d'homme d'affaires et un chapeau yoruba traditionnel, M. Osinbajo a eu l'occasion de revêtir l'habit de chef d'Etat en exercice pendant les séjours répétés de M. Buhari à Londres pour des raisons médicales.

Pendant que le président était affaibli par la maladie, son second était sur tous les fronts et tous les écrans de télévision.

Dans la région pétrolière et stratégique du Delta, lorsque M. Buhari parlait de "terroristes économiques" pour désigner les groupes armés décidés à mettre "le pays entier à genoux", M. Osinbajo, lui, parlait développement social.

Quand le président demandait aux 190 millions de Nigérians d'être patients et d'affronter la récession économique avec patriotisme, son vice-président leur promettait qu'il comprenait leur souffrance et ferait tout pour y remédier.

- Discret et travailleur -

La crise du Delta ou la terrible crise économique ont donné l'occasion au N.2 de marquer sa différence, profitant des absences de M. Buhari pour mettre en place quelques réformes attendues.

En février 2017, le Nigeria pouvait enfin respirer - ou du moins espérer que les choses s'améliorent - lorsque la Banque centrale (CBN) a débloqué les restrictions sur les taux de change face au dollar voulues par le président.

M. Osinbajo a également décidé d'assouplir la politique d'obtention des visas de travail: des mesures certes minimes, mais qui permettent de rassurer - un peu - les investisseurs.

Craignant qu'il finisse par faire de l'ombre au chef de l'Etat, les proches de Muhammadu Buhari n'ont cessé de répéter que Yemi Osinbajo ne faisait que suivre les directives qui lui étaient communiquées.

Discret et travailleur, le nez continuellement rivé sur son iPad, le vice-président ne les a pas contredits.

Travaillant sous les ordres de son mentor Bola Tinubu, M. Osinbajo a compris depuis son entrée en politique qu'il ne servait à rien de gêner les plus puissants.

Mais chacun sait que le vice-président a été un atout décisif pour faire réélire M. Buhari, notamment dans le sud-ouest yorouba, et à Lagos, mégalopole et capitale économique du pays.