Nord du Burkina: 53 morts dans l'attaque de dimanche contre des gendarmes (nouveau bilan)

Au moins 49 gendarmes et quatre civils ont été tués lors de l'attaque perpétrée dimanche par des jihadistes présumés contre un détachement de gendarmerie d'Inata, dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan communiqué par le porte-parole du gouvernement mercredi.

"Nous pouvons établir le bilan suivant: 49 gendarmes décédés, 4 civils (tués). Nous avons fort heureusement retrouvé 46 gendarmes", portés disparus, a indiqué Ousséni Tamboura à l'issue d'un conseil des ministres.

Un précédent bilan faisait état lundi de 28 gendarmes et 4 civils tués.

Le nombre de décès pourrait toutefois encore s'alourdir, le détachement de gendarmerie d'Inata, ville de la région du Sahel et proche de la frontière du Mali, comprenant environ 150 hommes selon des sources locales.

Ce détachement a été attaqué dimanche par "un important nombre d'individus armés" circulant "à bord de plusieurs pick-up et motocyclettes", selon une source sécuritaire qui a évoqué "de longs échanges de tirs" entre les assaillants et les gendarmes.

Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières contre les forces de défense et de sécurité depuis que le Burkina Faso est confronté aux actions jihadistes, qui ont débuté dans ce pays il y a six ans.

M. Tamboura a indiqué que le commandant des forces armées du secteur nord du pays a été démis de ses fonctions, après cette attaque.

Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques jihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, dans la zone dites des "trois frontières", aux confins du Mali et du Niger, deux pays également confrontés aux opérations des jihadistes armés.

Les violences, parfois mêlées à des affrontements intercommunautaires, ont fait environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.

Mardi, plusieurs centaines de personnes ont participé dans plusieurs villes du pays à des manifestations pour réclamer la démission de l'exécutif pour son "incapacité à mettre fin aux attaques terroristes".

Un deuil national a été décrété au Burkina Faso depuis mardi jusqu'à jeudi.