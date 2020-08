Nord du Cameroun : plusieurs personnes tuées dans une attaque attribuée à Boko Haram

"Le bilan actuellement est de 16 morts, il est évident que c'est Boko Haram qui est responsable", a affirmé dimanche Mahamat Chetima Abba, maire de la commune de Mayo-Moskota, où est situé le camp de Nguetchewe.



Ce camp sert habituellement de "refuge" aux populations locales en cas d'attaques de Boko Haram, selon un responsable municipal ayant requis l'anonymat, mais des familles s'y sont installées de façon plus ou moins pérenne.



Né dans le Nord-Est du Nigeria en 2009 le groupe Boko Haram a étendu ses action aux pays voisins, attaquant notamment régulièrement l'Extrême-Nord du Cameroun, habituellement pour y voler du bétail et des vivres.



"Il y avait un calme relatif depuis quelques semaines mais ils ont profité de leur connaissance du terrain pour contourner les points de surveillance et les positions des forces de sécurité. Ils nous ont surpris", a expliqué le maire, également chef traditionnel de la zone.



"J'ai compté 15 corps dont certains étaient démembrés, sur place et à la morgue de l'hôpital, où des blessés étaient évacués", a précisé un témoin de l'attaque qui a demandé à garder l'anonymat.



Sept jours avant l'attaque, l'armée camerounaise avait annoncé avoir tué cinq combattants de Boko Haram. L'armée camerounaise et les autres pays limitrophes du lac Tchad (Nigeria, Tchad, Niger) luttent contre le groupe jihadiste au sein d'une Force multinationale mixte (FMM).



Mais l'efficacité de cette organisation a notamment été critiquée par le président tchadien Idriss Déby Itno qui a lancé en mars une vaste opération pour chasser Boko Haram de son territoire.



Après avoir tué au moins huit soldats tchadiens le 9 juillet, le groupe jihadiste a à nouveau frappé au Tchad vendredi, tuant au moins dix civils dans l'attaque d'un village.