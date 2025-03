Nord du Nigeria: 20 militaires camerounais tués par Boko Haram, selon des sources sécuritaires

Vingt militaires camerounais ont été tués mardi dans une attaque perpétrée par des jihadistes du groupe Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, ont indiqué à l’AFP deux sources proches de l'armée et un habitant.

Il s'agit d'un des assauts les plus meurtriers attribué à Boko Haram depuis des mois dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Les troupes camerounaises opèrent régulièrement dans la région, tout comme les forces nigérianes, nigériennes et tchadiennes, dans le cadre d'opérations anti-jihadistes autour du lac Tchad, une zone volatile qui abrite à la fois des combattants de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).

Depuis plus de quinze ans, le nord du Nigeria est confronté à une insurrection jihadiste qui a fait plus de 40.000 morts et 2 millions de déplacés dans le pays, selon l'ONU.

Mardi, des combattants de Boko Haram sont arrivés déguisés en éleveurs et en commerçants dans la ville de Wulgo et y ont attaqué l’armée camerounaise, ont indiqué deux sources proches de l'armée qui souhaitent garder l’anonymat.

"Les insurgés ont attaqué plusieurs bases vers 1h du matin et les combats se sont poursuivis pendant deux heures", a déclaré l'une des sources.

"Vingt soldats camerounais ont été tués dans les combats et leurs corps ont été transportés jusqu’à la frontière camerounaise ce matin", a ajouté cette source.

Contactées par l’AFP, les armés camerounaise et nigériane n’ont pas répondu dans l’immédiat.

Plusieurs armes ont été saisis par les combattants de Boko Haram, dont des canons antiaériens, a indiqué la deuxième source qui a fait état du même bilan.

Les assaillants s'étaient d'abord rendus lundi dans la ville commerciale de Gamboru, où ils se sont mêlés aux éleveurs lors du marché hebdomadaire.

Ils ont ensuite été dans la nuit à Wulgo, à 15 km de là, où ils ont lancé une "attaque surprise", selon la deuxième source sécuritaire.

"J'ai vu trois camions militaires camerounais transporter 13 corps vers la frontière camerounaise ce matin", a déclaré à l'AFP Muhammad Sani Umar, un habitant de Gamboru qui s'est rendu à Wulgo mardi.

Les bases militaires attaquées ont été incendiées et des véhicules brûlés, a-t-il ajouté.

En mars 2021 à Wulgo, deux soldats camerounais avaient été tués et trois autres soldats camerounais et un soldat nigérian blessés lors d'une attaque de Boko Haram.

Depuis quelques années, l’insurrection jihadiste dans le nord du Nigeria, s'est étendue dans les régions limitrophes au Niger, au Cameroun et au Tchad voisins.