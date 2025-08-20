"Nous n'avons rien reçu": au Nigeria les footballeuses attendent les 100 000 dollars promis par le président Tinubu

Le président Tinubu avait promis pour chaque joueuse 100 000 dollars et une maison de trois chambres. Trois semaines plus tard, selon la capitaine Rasheedat Ajibade, des Super Falcons vainqueurs de la Can au Maroc, les joueuses n'ont rien reçu malgré les promesses présidentielles. La polémique enfle au Nigeria.

Image de l'équipe du Nigéria de football le 25 juillet 2024 à Bordeaux lors du tournoi olympique. (AP Photo/Moises Castillo)

"Je demande par la présente que des appartements de trois chambres soient attribués à chacun des joueuses et membres du personnel technique." Ces mots sont de Bola Tinubu, le président du Nigéria, le 28 juillet devant les 24 joueuses de l'équipe nationale du Nigéria, vainqueurs de la CAN féminine au Maroc. Le chef d'Etat nigérian a également promis 100 000 dollars aux joueuses et 50 000 dollars pour chaque membre du staff.

Près d'un mois plus tard, les joueuses n'ont rien touché, ni l'encadrement technique. "Nous n'avons pas reçu les 100 000 dollars promis. Je vous supplie de nous les donner", affirme avec malice et sourire Rasheedat Ajibade chez le podcasteur Chude.



Selon l'analyste sportif nigérian, Aron Arkejola, sur le plateau de la télévision Arise News, les joueuses nigérianes ont reçu une proposition de la Fédération de football nigériane : être payées dans la monnaie locale, le Naira, plutôt qu'en dollars. Les joueuses ont dit non et préfèrent être payées en dollars conformément à la promesse du président Tinubu. La majorité des joueuses vivent et jouent en Europe ou aux Etats-Unis et la stabilité de la monnaie nigérianne, le Naira, laisse à désirer. Le taux d'inflation annuel dans le pays est de plus de 20%.

President Bola Ahmed Tinubu GCFR @officialABAT clearly stated "Naira equivalent of $100,000" why would the Super Falcons players insist on being paid in dollars as they don't live in Nigeria as stated by Sport Analyst pic.twitter.com/HFrDRH0RNR — Pastor Okezie J. Atañi (@Onsogbu) August 18, 2025

Selon l'analyste sportif, la Fédération aurait répondu qu'elle devait se tourner vers la Banque nationale nigérianne pour convertir en dollars la somme. Cela prendrait du temps, selon l'instance sportive.

La polémique enfle dans le pays. Le Labour Party, l'un des principaux partis d'opposition avait qualifié l'annonce par le président nigérian de payer les joueuses en dollars et non en nairas "d'anti patriotique".

Une autre équipe féminine nigériane est devenue championne d'Afrique, en basketball. Là aussi le président Tinubu a promis 100 000 dollars pour chaque joueuse. Pour l'instant on ne sait pas si les joueuses ont été payées ou si elles ont reçu les clés de leur maison.

Ces dernières années, les relations ont été compliquées entre les joueuses des équipes féminines et leur fédération respective. Les footballeuses ou les basketteuses nigérianes pâtissent pourtant depuis des années de disparités salariales par rapport à leurs homologues masculins, qui comprennent des primes de match tardives ou impayées.

En 2021, les basketteuses avaient interpellé les autorités, protestant contre le non-paiement des primes de match. À l'époque, la Fédération nigériane de basket-ball a nié toute faute, imputant le problème à des erreurs administratives.



