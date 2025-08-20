"Nous n'avons rien reçu": les footballeuses du Nigeria attendent toujours l'argent promis après leur victoire à la CAN

Le président Bola Ahmed Tinubu avait promis 100.000 dollars pour chaque joueuse et une maison de trois chambres. Trois semaines plus tard, selon la capitaine Rasheedat Ajibade, des Super Falcons vainqueurs de la CAN au Maroc, les joueuses n'ont rien reçu malgré les promesses présidentielles. La polémique enfle au Nigeria. 

Le
20 Aoû. 2025 à 10h12 (TU)
Par
Pierre Desorgues
Nigeria équipes

Image de l'équipe du Nigéria de football le 25 juillet 2024 à Bordeaux lors du tournoi olympique. (AP Photo/Moises Castillo)

"Je demande par la présente que des appartements de trois chambres soient attribués à chacun des joueuses et membres du personnel technique." Ces mots sont ceux de Bola Tinubu, le président du Nigéria. Ils ont été prononcés le 28 juillet devant les 24 joueuses de l'Équipe nationale du Nigéria, vainqueurs de la CAN féminine au Maroc. Le chef d'État nigérian a également promis 100.000 dollars aux joueuses et 50.000 dollars pour chaque membre du staff. 

Près d'un mois plus tard, les joueuses n'ont rien touché, ni l'encadrement technique. "Nous n'avons pas reçu les 100.000 dollars promis. Je vous supplie de nous les donner", a affirmé Rasheedat Ajibade sur le plateau de l'émission et podcast #WithChude, animé par Chude Jideonwo.
 

Selon l'analyste sportif nigérian, Aron Arkejola, les joueuses nigérianes ont reçu une autre proposition de la Fédération de football nigériane: être payées dans la monnaie locale, le Naira, plutôt qu'en dollars, a-t-il expliqué sur le plateau de la télévision Arise News. Les joueuses ont dit non et préfèrent être payées en dollars conformément à la promesse du président Tinubu. 

La majorité des joueuses vivent et jouent en Europe ou aux États-Unis et la stabilité de la monnaie nationale, le Naira, laisse à désirer. Le taux d'inflation annuel dans le pays est de plus de 20%. 

Selon l'analyste sportif, la Fédération aurait répondu qu'elle devait se tourner vers la Banque nationale pour convertir en dollars la somme. Cela prendrait du temps, selon l'instance sportive.

La polémique enfle dans le pays. Le Labour Party, l'un des principaux partis d'opposition avait qualifié l'annonce par le président nigérian de payer les joueuses en dollars et non en nairas "d'anti-patriotique". 

Une autre équipe féminine nigériane est devenue championne d'Afrique, en basketball. Là aussi le président Tinubu a promis 100.000 dollars pour chaque joueuse. Pour l'instant, on ne sait pas si les joueuses ont été payées ou si elles ont reçu les clés de leur maison. 

Ces dernières années, les relations ont été compliquées entre les joueuses des équipes féminines et leur fédération respective. Les footballeuses ou les basketteuses nigérianes pâtissent pourtant depuis des années de disparités salariales par rapport à leurs homologues masculins, qui comprennent des primes de match tardives ou impayées. 

En 2021, les basketteuses avaient interpellé les autorités, protestant contre le non-paiement des primes de match. À l'époque, la Fédération nigériane de basket-ball a nié toute faute, imputant le problème à des erreurs administratives.

Afrique
Sport
NIGERIA
Le sport en Afrique

