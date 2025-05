"Nous parviendrons à nos fins": en Tanzanie, le chef de l'opposition combatif devant la justice

"Nous parviendrons à nos fins" : le chef de l'opposition tanzanienne Tundu Lissu s'est montré combatif lundi devant un tribunal de Dar es Salaam où il comparait pour "trahison" après ses critiques du système électoral, une accusation qui peut lui valoir la peine de mort.

L'opposition tanzanienne et les ONG de défense des droits humains dénoncent la répression politique de la part du gouvernement tanzanien de la présidente Samia Suluhu, qu'ils accusent de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédécesseur John Magufuli (2015-2021).

Des élections présidentielle et législatives sont prévues en octobre dans ce pays d'Afrique de l'est de plus de 65 millions d'habitants, gouverné par le même parti depuis l'indépendance en 1961.

"Ne vous inquiétez pas. Nous parviendrons à nos fins", a lancé M. Lissu en swahili à son arrivée dans la salle d'audience, non menotté mais escorté par de nombreux policiers.

"Nous irons bien", a encore dit M. Lissu, 57 ans, vêtu d'un T-shirt blanc et bleu floqué de l'inscription : "pas de réformes, pas d'élection."

"Nous t'aimons", lui ont répondu certains de ses partisans.

Fichier vidéo Le leader d'opposition, qui a survécu à une tentative d'assassinat en septembre 2017, n'avait pas été vu en public depuis une brève comparution au tribunal le 10 avril, au lendemain de son arrestation. Il a refusé de comparaître par vidéo il y a près d'un mois.

Candidat à la présidentielle de 2020 du parti pour la démocratie et le progrès (Chadema de Chama cha Demokrasia na Maendeleo), M. Lissu a été arrêté après un meeting le 9 avril.

Un commandant de la police régionale Marco Chilya a alors indiqué qu'il était inculpé pour "incitations à bloquer les élections". Ses partisans dénoncent une arrestation pour des motifs politiques.

"Violer la loi"

M. Lissu, figure politique tanzanienne, avait déclaré l'an dernier que sa formation comptait "bloquer les élections par la confrontation" à moins que le système électoral ne soit réformé.

Et son parti a été exclu des prochaines élections après avoir refusé de signer un nouveau "code de conduite électoral" qui selon cette formation n'incluait pas les réformes qu'elle exigeait.

Le chef de l'opposition tanzanienne Tundu Lissu au tribunal de Dar es Salaam le 19 mai 2025, en Tanzanie AFP

Depuis l'indépendance en 1961, la Tanzanie n'a jamais connu d'alternance politique, le Parti de la révolution (Chama Cha Mapinduzi, ou CCM) se maintenant au pouvoir malgré la multiplication des critiques l'accusant de vouloir étouffer toute voix dissidente.

Après un raz-de-marée du parti au pouvoir aux élections locales de novembre, M. Lissu a réitéré ses appels au changement, jugeant que ce scrutin avait été "manipulé".

Son procès est très suivi au Kenya voisin.

Plusieurs personnalités kényanes, dont le haut magistrat Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême du Kenya, ont été arrêtées lundi à l'aéroport de Dar es Salam alors qu'elles tentaient de venir à l'audience.

La veille, la présence comme observatrice au procès de Martha Karua, candidate à la présidentielle kényane de 2027, avait déjà été empêchée, et Mme Karua expulsée.

A son retour à Nairobi, elle a publiquement accusé les autorités tanzaniennes d'être prêtes à tout selon elle pour gagner les élections.

Elles sont "déterminées à violer la loi", à "ne pas accorder un procès juste" à Tundu Lissu, et "détournent la loi pour enfermer les principaux candidats afin que (la présidente Samia Suluhu) puisse gagner sans opposition", a accusé M. Karua.