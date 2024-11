Nouveau Premier ministre au Mali, victoire du Pastef aux législatives au Sénégal, plaintes contre Kamel Daoud en Algérie… le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇲🇱 Au Mali, les autorités de transition ont limogé mercredi 20 novembre l’ex-Premier ministre Choguel Maïga et le gouvernement après des critiques de ce dernier contre le pouvoir militaire. Le lendemain, le général Abdoulaye Maïga, figure médiatique du régime malien, a été nommé Premier ministre de transition.

En tant que porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga est une figure médiatique du régime malien, en lisant des communiqués à la télévision malienne. ORTM/AFP

🇸🇳 Le Pastef, parti politique du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko se dirige vers une majorité parlementaire écrasante après les élections législatives. Ils en faisaient une condition majeure pour appliquer leur agenda de rupture et de justice sociale.

Une femme vote pour les élections législatives, dans un bureau de vote à Dakar, au Sénégal, le dimanche 17 novembre 2024. ©AP Photo/Annika Hammerschlag

🇩🇿 Salué en France et récompensé par le prestigieux Prix Goncourt pour son roman "Houris", Kamel Daoud est visé par deux plaintes en Algérie . L'écrivain et son épouse psychiatre sont accusés d'avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une patiente pour l'écriture du roman. Son éditeur français Gallimard dénonce de "violentes campagnes diffamatoires". En Algérie, le roman fait polémique. Il ne peut par exemple pas être édité en raison de la loi qui interdit tout ouvrage évoquant la guerre civile de 1992-2002.

L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud après avoir reçu le Prix Goncourt pour son roman "Houris", le prix littéraire le plus prestigieux de France, lundi 4 novembre 2024 à Paris. ©AP Photo/Aurelien Morissard

📺 Dans le JTA

La victoire massive du “oui” à 91,8% au référendum constitutionnel du 16 novembre voulu par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema soulève des interrogations. Laurence NDong, ministre gabonaise de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement répond aux accusations de bourrage d’urnes et de résultats tronqués.

En Guinée, ils étaient chroniqueurs dans des émissions de grande écoute à la radio ou encore présentateur d'édition d'informations ... Désormais, ils sont acteurs politiques. Ces dernières semaines, plusieurs journalistes contraints au chômage forcé à la suite de la fermeture brusque de certains médias privés, ont sauté le pas. Ils en sont convaincus, il faut être là ou les décisions se prennent.

L'ex-ministre des finances Nicolas Kazadi a été mis hors de cause par le Parquet dans l'affaire de surfacturation de forages d'eau en RD Congo. Mais d'autres mis en examen continuent à l'accuser. Invité sur le plateau du Journal Afrique de TV5MONDE, il répond aux accusations.

🛜 Sur notre site

Désormais deux généraux sont à la tête de l'exécutif au Mali. Le général Abdoulaye Maïga, vient d'être nommé Premier ministre de transition du Mali. Cette nomination intervient au lendemain du limogeage de Choguel Maïga, sur la sellette depuis qu'il avait critiqué le régime des généraux. Jusque-là porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga est une figure médiatique du régime militaire malien.

À chaque COP, le sujet du financement de la transition revient sur la table. Afin de limiter le changement climatique, les pays émergents réclament 1 300 milliards de dollars d’aides. Comment lever ces fonds ? Quelles pistes pour les obtenir ?

⭐ L’instant culture

La première édition des Awards de la jeunesse africaine s’est tenue au Sénégal. Objectif : célébrer, soutenir et accompagner les jeunes talents du continent africain. Cinq catégories seront récompensées. La co-fondatrice de l’événement, la journaliste Diara NDiaye, en raconte les coulisses.

⚽ Info Sports

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN2025 s'est achevée ce 19 novembre. La Tanzanie, le Mozambique et le Botswana sont les derniers pays à se qualifier pour la compétition. Les vingt-quatre nations qualifiées peuvent désormais commencer leur préparation pour le tournoi qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025.

Image d'illustration : trophée du tournoi lors d'une précédente édition. PA Images / Icon Sport

📱Sur nos réseaux sociaux

🇨🇩 À 20 ans, Ketsia Passou veut porter la voix de la jeunesse de son pays, la République démocratique du Congo, mais aussi de tout le continent africain. Militante environnementale, étudiante en ingénierie hydraulique, ambassadrice climat de l’UNICEF RDC, fondatrice de l’ONG Fanya…. Ketsia a des casquettes multiples. Notre envoyée spéciale Anne-Sophie Pieri l’a rencontrée à la COP29 de Bakou.

🇨🇬 Les itinéraires du patrimoine de Brazzaville ont été lancés. Ce circuit permet de découvrir plusieurs monuments historiques de l’époque coloniale et postcoloniale.

La COP29, qui s’est ouverte lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, doit faire face à l’épineuse question du financement climatique. Un sujet central pour le groupe des “pays les moins avancés”, en première ligne du réchauffement climatique.

[LeMémo] de la semaine

Pour fuir la misère et trouver une vie meilleure, ils sont des milliers à vouloir quitter leur pays natal pour partir vers l'Europe ou le Canada. En 2010, au Sénégal, Ilhame Taoufiqi et Gregory Roudier, journalistes à TV5MONDE avaient rencontré Cheik, un jeune dakarois candidat à l'émmigration, représentant une jeunesse qui ne voit son avenir que dans l'exil.

👩 L’humeur de Linda

Grande première : Linda Guiguère lance le concours du mot de l'année 2024 sur TV5MONDE. Vous avez jusqu'au 6 décembre, à minuit, pour faire vos propositions, en commentaires, sous cette vidéo. Le mot vainqueur sera dévoilé le 12 décembre.

🚂 À bord du Maghreb Orient Express

Après un hommage dans son précédent ballet à sa mère flamande, le chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui nous emmène au Maroc sur les traces de son père. Sa pièce Ihsane créé le 13 novembre pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève en Suisse, sera présentée début 2025 en Allemagne et en Autriche, avant le Théâtre du Châtelet à Paris (à partir du 30 mars). Reportage Pascale Achard et Guillaume Gouet.