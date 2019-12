Ouganda: 4 morts dans des affrontements entre réfugiés sud-soudanais et habitants

Quatre personnes ont été tuées dans le nord de l'Ouganda, lors d'affrontements entre réfugiés sud-soudanais et membres de la communauté locale, qui ont vu quelques 3.000 personnes fuir la zone, a indiqué vendredi le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Ces violences se sont déroulées mercredi et jeudi, après qu'un Ougandais a été retrouvé mort mardi à proximité du camp de réfugiés de Nyumanzi, dans le district d'Adjumani, a expliqué le HCR dans un communiqué.

"Les résidents ont suspecté la communauté des réfugiés de l'avoir tué", avait précisé plus tôt dans la journée Peter Dana, le commissaire du district d'Adjumani, assurant lui que le corps de l'Ougandais a été retrouvé mercredi.

Armés d'arcs et de machettes, des membres de la communauté locale ont alors attaqué le camp de Nyumanzi, selon M. Dana.

"La mort de quatre personnes a été rapportée, deux réfugiés et deux Ougandais", a précisé le HCR dans son communiqué, ajoutant que douze autres personnes ont été blessées dans ces affrontements. Environ 2.800 Ougandais ont par ailleurs fui la zone en raison de ces combats, et ont trouvé refuge quelques kilomètres au sud.

Vendredi matin, M. Dana avait fait état d'un bilan d'un mort - un réfugié sud-soudanais.

Le district d'Adjumani est frontalier du Soudan du Sud, et plus de 200.000 Sud-soudanais ayant fui la guerre dans leur pays y sont réfugiés. L'Ouganda accueille au total un million de réfugiés sud-soudanais sur son territoire, selon des chiffres du HCR.

"La police et l'armée ont été déployées dans le camp de réfugiés et les zones alentour pour mettre un terme à ces violents affrontements, et le calme a été rétabli", selon M. Dana. "Nous avons rassemblé les deux communautés pour qu'elles dialoguent, et puissent continuer à travailler ensemble".

Le HCR a confirmé que "la situation est maintenant calme".

L'Ouganda, un des pays les plus pauvres au monde, est depuis longtemps considéré comme l'un de ceux offrant l'environnement le plus favorable aux réfugiés.

Mais l'important afflux de Sud-soudanais dans le nord du pays soumet les communautés locales à une forte pression et ces dernières estiment que ces arrivées ont accentué la compétition pour des ressources déjà limitées.