Ouganda: la flambée du prix de la vanille crée une spirale de violences

Mushi Nason pleure chaque jour sur la tombe son fils Jockus. Lui et son epouse restent inconsalables. Son fils était un ouvrier agricole sur une plantation de vanille.

"Jockus venait faire son tour de garde vers une heure du matin à la ferme lorsqu'il a surpris des hommes armés en train de tenir en otage le propriétaire et lui demandant d'ouvrir le hangar où se trouvait la récolte de vanille. Mon fils a jeté une lance en direction des agresseurs. Des coups de feu ont retenti et mon fils a été abattu", témoigne le père de la victime.



Jockus vient de rejoindre la centaine de victimes tués dans cette guerre de la Vanille qui sévit en Ouganda. L'épice est devenu une véritables mine d'or. Le kilo de gousse dépasse les 650 dollars.Ce prix attire les convoitises dans un pays où le salaire mensuel ne dépasse pas les 50 dollars. Fusil et baton à la main ces fermiers tentent de protéger la récolte. "La Vanille met un peu plus de 9 mois à murrir et Nous sommes obligés de rester en alerte et de patrouiller jour et nuit", indique ce producteur de vanille, Dominico Muzungu.



La ruée sur la vanille provoque une propagation des armes dans la région. "Des personnes ont perdu la vie parce qu'ils cherchaient à voler de la vanille et qu'ils sont tombés sur des gardes armées. Dans d'autres cas ce sont les voleurs qui sont armés et qui tuent. Les habitants locaux par peur des voleurs se mettent à jetter des lances autour d'eux et peuvent tuer des gens dans les champs. Quelques fois les négociations entre un acheteur et un fermier se passent mal. Et des fusillades peuvent éclater pour une simple histoire d' avance d'argent non payée sur la future récolte", explique Sharon Biira, représentante d'une coopérative agricole.



Face à l'absence de réaction de la police et des autorités locales certains fermiers ont décidé d'avancer la récolte pour securiser leur vente, celle d'une vanille pas assez mure et sans parfum.