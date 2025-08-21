Ouganda: le gouvernement conclut un accord avec les États-Unis pour l'accueil de migrants

Le gouvernement ougandais a annoncé ce jeudi 21 août avoir conclu un accord avec Washington pour accueillir des "ressortissants de pays tiers qui pourraient ne pas obtenir l'asile aux États-Unis". C'est un nouvel épisode d'une vaste campagne américaine pour envoyer des migrants présents sur son sol vers d'autres pays.

Le
21 Aoû. 2025 à 08h41 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
Le président Museven

Le président de l'Ouganda Yoweri Museveni aux funérailles de l'ancien président kenyan Daniel Arap Moi à Nairobi le 11 février 2020. AP Photo/John Muchucha

 

1 minute de lecture

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, son administration a négocié plusieurs accords critiqués qui lui ont déjà permis d'envoyer des étrangers vers le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Eswatini ou le Salvador, des pays dont ils n'étaient souvent pas originaires.

"Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Ouganda et les États-Unis, un accord de coopération pour l'examen des demandes de protection a été conclu", a déclaré dans un communiqué le secrétaire permanent du ministère ougandais des Affaires étrangères, Vincent Bagiire, précisant que les modalités devaient encore être détaillées.

"Cet accord concerne les ressortissants de pays tiers qui pourraient ne pas obtenir l'asile aux États-Unis, mais qui hésitent ou pourraient avoir des inquiétudes quant à un retour dans leur pays d'origine", a-t-il poursuivi.

"Il s'agit d'un arrangement temporaire assorti de conditions, notamment l'exclusion des personnes ayant un casier judiciaire et des mineurs non accompagnés", a-t-il ajouté.

Le pays d'Afrique de l'Est, qui accueille selon l'ONU 1,7 million de réfugiés, "préfère également que les personnes originaires de pays africains soient celles transférées vers l'Ouganda ", a poursuivi Vincent Bagiire.

Le Rwanda a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il accueillerait jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis, dans le cadre d'un accord conclu avec Washington.

