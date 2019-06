Ouganda : un deuxième patient meurt d'Ebola

"Un deuxième patient atteint d'Ebola, qui se trouvait dans l'unité de mise en quarantaine, est décédé hier soir", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère ougandais de la Santé sous couvert d'anonymat. La personne décédée, âgée de 50 ans, est la grand-mère du garçon de 5 ans qui était mort la veille, a-t-il précisé.



Les deux victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo (RDC) d'une personne décédée d'Ebola. Toute la famille était rentrée en Ouganda, où le ministère de la Santé les avait placés en quarantaine après avoir diagnostiqué une contamination de deux enfants de 5 et 3 ans et de leur grand-mère de 50 ans.



Huit autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont également été placées en observation à l'isolement.



De ces trois premiers cas de contamination enregistrés, deux sont donc décédés, selon les autorités ougandaises qui ont détermniné les condition d'enterrement des victimes à Bwera, dans le district de Kasese, frontalier de la RD Congo.



Toutes les personnes concernées, ainsi que le personnel de santé qui s'est occupé de leur cas, devaient recevoir vendredi un nouveau vaccin visant à les protéger du virus, a indiqué le ministère ougandais de la Santé.



Selon l'OMS, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4.700 membres du personnel de santé avec ce vaccin expérimental. Le pays s'est placé en état d'alerte depuis le début de l'épidémie en août 2018 dans l'est de la RDC, où plus de 2.000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les deux tiers de ces malades sont morts.