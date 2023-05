Ouganda : une loi "anti-homosexualité" provoque l'indignation dans le monde entier

Une loi signée, lundi 29 mai, par le président ougandais, Yoweri Museveni, prévoit de nouvelles peines plus lourdes pour les relations homosexuelles et "la promotion de l'homosexualité". L'annonce a provoqué une vague de dénonciation et d'inquiétudes, des ONG locales jusqu'à la Maison Blanche