Paul Biya de nouveau candidat: "Le Cameroun se trouve dans un état de présidence par procuration"

Le président Paul Biya a annoncé ce dimanche 13 juillet sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Les spéculations s’amplifient sur sa capacité à diriger le pays et à briguer un huitième mandat à 92 ans.

Aristide Mono, politologue, directeur de la Société camerounaise d’intelligence et de recherches, revient sur les interrogations de la société camerounaise autour des capacités du président à gouverner le pays.

TV5MONDE: Ce dimanche 13 juillet, le président Paul Biya, âgé de 92 ans, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Quel regard portez-vous sur cette annonce? Le président Biya peut-il diriger le Cameroun sept ans de plus?

Aristide Mono: En tant qu’observateur, nous ne sommes pas du tout surpris par cette décision de Paul Biya. Il faut dire que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, n’avait pas d’autre choix que de l’investir.

Deux raisons peuvent être avancées. La première est que depuis la création du parti, on n'a pas vu se dégager au sommet une figure consensuelle autre que celle du président Paul Biya.

La deuxième raison, c’est que des factions se sont multipliées au sein du système au point où la seule personne à même d’aplanir bon nombre de divergences n’est autre que Paul Biya. D'ailleurs, pas forcément en tant que personne apte à diriger. Mais la figure de Paul Biya, le simple fait de savoir qu’il existe, garantit une certaine homéostasie [capacité d’un système à maintenir l’équilibre de son milieu intérieur, NDLR] au sein du sérail.

TV5MONDE: Depuis plusieurs jours, le Secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, semble avoir pris les commandes de la campagne du président Paul Biya, notamment à travers un comité stratégique informel. Comment analysez-vous cette initiative?

Aristide Mono: Les différentes concertations lancées par le Secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, qui n’a pas de fonction assez importante au sein du parti pour conduire ce type d’initiative, révèle tout simplement l’état de présidence par procuration dans lequel se trouve depuis quelques années le Cameroun.

TV5MONDE: Les récentes déclarations contradictoires entre les ministres René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et Jacques Fame Ndongo, porte-parole du RDPC, traduisent-elles une absence de gouvernance dans le pays?

Aristide Mono: Les récents "clashs" entre ces deux pontes du pouvoir traduisent un réel affaiblissement du leadership de Paul Biya. Son pouvoir autoritaire est en train de s’effriter, à mesure qu’il prend de l’âge.

Et cela laisse libre court à bon nombre de concurrences frustes entre les différents prétendants à son héritage. Aujourd’hui, on parle de factions à la tête de l’État, qui se disputent d’une manière assez décomplexée le poste présidentiel au cas où Paul Biya venait à quitter le pouvoir.

TV5MONDE : Quelle signification politique donnez-vous aux démissions successives des ministres Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, deux soutiens de poids du RDPC dans le nord du Cameroun ?

Aristide Mono: Trois arguments peuvent être mobilisés pour comprendre et expliquer d’une manière un peu plus claire les démissions de MM. Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari.

Il y a d’abord la question de la pression des bases politiques de ces deux leaders. Des bases qui sont adossées sur des réalités sociologiques. Il est clair que les Nordistes manifestent de plus en plus une envie vive de voir, après Paul Biya, un des leurs arriver au pouvoir.

Et depuis quelques mois, on a des réactions qui viennent des acteurs sociopolitiques, religieux ou traditionnels, qui demandent que l’alliance entre le Nord et le régime de Paul Biya puisse être redéfinie dans le sens du positionnement d’un Nordiste à la tête de l’État.

Deuxième facteur à considérer, le fait qu’aujourd’hui, l’affaiblissement ou l’effacement de Paul Biya de la scène, suscite des inquiétudes au sein des différents blocs partisans de ces deux leaders ; des blocs qui réclament plus de considération dans ce qui se présente à l’heure actuelle comme la plateforme de la majorité présidentielle.

Le troisième élément concerne les élections à venir qui, probablement, vont commander une certaine reconfiguration du champ politique camerounais, et du jeu à l’intérieur de ce champ. De sorte que des acteurs essaient de récupérer leur autonomie, afin de reconstruire un certain capital qui pourrait leur permettre de redéfinir leurs relations avec le parti de Paul Biya.