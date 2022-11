Pédocriminalité présumée dans le football en RDC : suspension préventive de six coachs par la fédération

“Mon petit, on sait que tu joues vraiment bien. Mais tu ne veux pas faire de sacrifices. (...). Nous, on sait que tu es musulman. Mais, viens seulement, pour que le président “te mange.” Tous ceux qui vont jouer en Europe ont fait des sacrifices.” À travers un simple enregistrement audio sur l’application de messagerie Whatsapp, un entraîneur de la Fédération congolaise de football (FECOFA) ferait ici comprendre à un futur professionnel qu’il devrait se faire violer pour aller jouer en Europe.

C’est l’un des nombreux témoignages qu’aurait reçu le journaliste français Romain Molina, dans le cadre de son enquête menée depuis deux ans autour des cas de pédophilie au sein de la Fédération congolais de football (FECOFA) et publiée sur le site d’information Sport News Africa.



Le journaliste a déjà révélé plusieurs affaires similaires, au Mali, en Zambie, et plus récemment au Gabon.



20 ans de présumés chantages sexuels et de viols à l'encontre de futurs joueurs de football

Les faits remonteraient à plus de vingt ans, selon l'article de Sport News Africa. “C’est un peu particulier, il y a des accusations de chantage sexuel ou de sacrifice de sang. On est dans une barrière compliquée", assure Mansour Loum, rédacteur en chef du site d'information Sport News Africa, sur le plateau de TV5MONDE à la journaliste Lise-Laure Etia.

C’est un système, ce n’est pas un cas isolé de pédophilie.Youssouf Mulumbu, ancien capitaine de la sélection à Sport News Africa dans le cadre de l’enquête

Dans son enquête, Romain Molina met en cause un réseau d'entraîneurs, de coachs et de dirigeants autour de différentes affaires de chantages sexuels et de viols. “C’est un système, ce n’est pas un cas isolé de pédophilie”, confirmerait Youssouf Mulumbu, ancien capitaine de la sélection à Sport News Africa dans le cadre de l’enquête.

À titre d'exemple, Bertin Maku, ex-sélectionneur des Léopards lors de la CHAN 2020, serait accusé par plusieurs joueurs de chantages sexuels et de viols. Au-delà des crimes commis, l’enquête dénonce l’omerta des dirigeants de la fédération. L'avocat de Bertin Maku n'a pas réagi publiquement selon Sport News Africa.



En décembre 2020, Papy Kimoto, l'ancien international congolais, aurait alerté lors de la réunion de l'amicale des entraîneurs qu'il aurait eu des témoignages d'actes répréhensibles par la loi parmi lesquels des chantages et abus sexuels sur mineurs. Mais il n'a cité personne. Malgré ces accusations, Bertin Maku a été rappelé par la fédération en 2022 pour être nommé comme adjoint, peut-on lire dans l’enquête.

Briser le tabou et l'omerta au sein de la FECOFA

Suite à ces accusations, vendredi 4 novembre, le ministre des Sports, Serge Nkonde, a aussitôt réclamé d’urgence l’ouverture d’une enquête, ce qu’a fait la Fédération congolaise de football (FECOFA). Trois jours plus tard, la FECOFA a annoncé des sanctions provisoires pour les entraîneurs et les encadreurs des jeunes cités dans ces allégations de Football. Six personnes sont suspendues préventivement pour le moment.

Les victimes se disent aujourd’hui que ces gens peuvent répondre de leurs actes devant la justice.

Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa

Mais ils ne sont pas les seuls en cause. Avec les différentes affaires de pédophilie dans le football, les langues se délient de plus en plus en RDC. “Les victimes se disent aujourd’hui que ces gens peuvent répondre de leurs actes devant la justice”, commente Mansour Loum. Ils ont vu les condamnations au Gabon. L’affaire en RDC prend une grande ampleur. “Quoi qu’il en soit, c’est le début de quelque chose, ce n’est pas fini. J’espère que les coupables répondront de leurs actions. Au Gabon, il y a eu beaucoup d’effets d’annonces. Ils ont enfermé une ou deux personnes pour l'exemple et puis après, ils ont arrête les poursuites, c’est très moyen”, nuance Mansour Loum.



Pour l’heure, les journalistes du site d'information Sport News Africa assurent avoir tenté de joindre les avocats des présumés coupables évoqués dans l'enquête. Ils n'ont pas eu de réponses.