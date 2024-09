Pékin lance mercredi un grand sommet Chine-Afrique sur la coopération

Le président chinois Xi Jinping reçoit mercredi à Pékin une vingtaine de dirigeants africains pour le plus important sommet diplomatique dans le pays depuis des années, sur fond de promesses de coopération dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation.

Au total, 25 dirigeants de pays africains sont arrivés dans la capitale chinoise ou ont confirmé leur présence au Forum de la coopération Chine-Afrique, selon un décompte de l'AFP.

Le forum démarre mercredi soir avec une photo de famille et un grand dîner de bienvenue, suivis le lendemain par une cérémonie d'ouverture où le président chinois Xi Jinping prononcera un discours.

Le sommet, qui sera selon Pékin le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19, doit s'achever vendredi.

Des écoliers chinois accueillent les invités au Forum de la coopération Chine- à Pékin POOL/AFP

Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d'euros) au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois.

Elle a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets, et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium.

Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine (voies ferrées, ports, routes...) mais aussi soulevé des interrogations car ils ont également creusé l'endettement de certains pays.

"Vrai ami"

Xi Jinping est "un vrai ami de l'Afrique", a assuré cette semaine la presse officielle chinoise, insistant sur les liens entre Pékin et continent qui ont atteint de "nouveaux sommets" depuis son arrivée au pouvoir.

Le président chinois a déjà eu ces derniers jours des entretiens en tête-à-tête avec une dizaine de dirigeants africains arrivés à Pékin, selon un décompte des médias chinois.

Lors de sa rencontre mardi avec Bola Tinubu, le président du Nigeria - l'un des pays africains ayant le plus emprunté à la Chine -, Xi Jinping a appelé à une plus grande coopération dans le "développement des infrastructures, de l'énergie et des ressources naturelles", a rapporté l'agence d'Etat Chine nouvelle.

Des membres de la garde d'honneur chinoise accueillent les invités du Forum de la coopération Chine-Afrique à Pékin POOL/AFP

Et quand il a reçu son homologue du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa le même jour, il a promis une collaboration en termes d'"investissements, de commerce, d'infrastructures, de ressources naturelles" et dans d'autres domaines.

Il lui a aussi apporté son soutien face aux "sanctions illégales" imposées par les Etats-Unis, qui accusent le gouvernement zimbabwéen de corruption et de violations des droits de l'homme.

Mais le montant des prêts accordés par la Chine aux pays africains l'an passé - 4,61 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) - est en net recul par rapport aux sommets atteints en 2016, où ils s'élevaient à près de 30 milliards de dollars (27 milliards d'euros).

Selon les analystes, le ralentissement économique actuel en Chine pousse Pékin à réduire ses investissements en Afrique.

"Intérêt géopolitique"

Le sommet de cette semaine intervient aussi sur fond de concurrence croissante entre les Etats-Unis et la Chine en Afrique, en matière d'influence politique et d'accès aux ressources naturelles.

"Approfondir l'engagement économique envers l'Afrique dans tous les domaines" reste l'un des objectifs de la Chine lors du forum, explique à l'AFP Zainab Usman, directrice du programme Afrique à la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

"Dans des domaines spécifiques, même si un engagement accru n'a pas de sens économique, il sera motivé par des raisons géopolitiques", souligne-t-elle.

L'un des objectifs pourrait aussi être de réduire le déséquilibre commercial croissant entre la Chine et l'Afrique, notamment en augmentant les importations dans l'agriculture et les minéraux transformés, estime Mme Usman.

"Répondre à ces demandes africaines est dans l'intérêt géopolitique de la Chine, afin de garder (les pays africains) à ses côtés dans le bras de fer qui l'oppose aux Etats-Unis", assure-t-elle.