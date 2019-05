Pluiee en Côte d'Ivoire: 3 morts et une disparue à Abidjan

Trois personnes, dont un bébé, sont mortes lundi à Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, lors d'un glissement de terrain provoquée par les premières fortes précipitations de la saison des pluies et une écolière est portée disparue, a annoncé mardi à l'AFP le préfet Vincent Toh Bi.

"Un glissement de terrain sur le flanc d’une cuvette a emporté un paquet de maisons précaires. Trois personnes ont été ensevelies, le corps de la mère de 23 ans et de la grand-mère ont été retrouvés. Les pompiers s’activent à retrouver le corps du bébé de 2 semaines".

"Il nous revient que les eaux de ruissellement ont également emporté une petite écolière de 10 ans. Le corps est encore recherché", a ajouté le préfet sur sa page Facebook.

L'année dernière, la saison des pluies (mai à juillet) s’était soldée par 18 morts et des centaines de familles sinistrées.

S'attirant souvent les foudres des populations, le gouvernement procède régulièrement à la destruction de "quartiers" dans des zones inondables ou dangereuses.

Les trois personnes tuées lundi étaient "à Yopougon MICAO et la zone est un bassin de forage non habitable (...) nous présentons nos condoléances et voudrons encore une fois demander aux populations d’Abidjan résidant dans les zones classées à risques de quitter ces lieux", a rappelé le préfet.

Abidjan compte 5 millions d'habitants dont une grande partie vivent dans des conditions précaires s’installant et construisant des maison là où ils trouvent de la place, souvent dans des zones inconstructibles.