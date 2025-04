"Plus de 100 corps" de migrants repêchés en Mauritanie depuis janvier, selon un ministre

"Plus de 100 corps" de personnes migrantes africaines ont été repêchés depuis le début de l'année en Mauritanie, a affirmé jeudi le ministre mauritanien des Affaires étrangères en visite à Bamako, une "tragédie humaine" causée, selon lui, par des "réseaux criminels" de l'immigration irrégulière.

La Mauritanie, vaste pays désertique situé sur la côte atlantique ouest-africaine, a subi ces dernières semaines un afflux de candidats à l'émigration vers l'Europe. Elle a récemment mené une campagne d'expulsions de ces personnes migrantes - notamment des Sénégalais, Maliens, Ivoiriens et Guinéens -, suscitant de vives critiques dans la région et des tensions diplomatiques avec ses voisins.

Fin mars, le Mali s'était indigné face aux violences subies par ses ressortissants expulsés de la Mauritanie voisine et avait demandé la cessation immédiate de cette "violation flagrante des droits humains", après l'expulsion par Nouakchott de centaines de migrants maliens.

"En 2024, plus de 500 corps de jeunes Africains ont été repêchés sur nos côtes et plus de 100 depuis le début de cette année (2025). C'est une tragédie humaine que nous devons affronter ensemble", a déclaré Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, cité par la présidence malienne sur les réseaux sociaux.

"Il est impératif de combattre ces réseaux criminels et d'encourager une migration régulière, sûre et ordonnée, dans le strict respect des législations nationales et des accords bilatéraux", a ajouté M. Merzoug.

"Un Malien qui arrive en Mauritanie est chez lui, tout comme un Mauritanien qui se rend au Mali. Ceux qui sont en situation régulière vivent en toute quiétude. Les difficultés concernent principalement les personnes non enregistrées, ce qui requiert une meilleure organisation de part et d'autre", a-t-il estimé.

Le diplomate mauritanien a rencontré jeudi à Bamako son homologue malien Abdoulaye Diople et le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, et a discuté avec eux de "la gestion concertée des flux migratoires", selon la présidence malienne.

Des associations de défense des migrants en Mauritanie, comme SOS Esclaves, ont dénoncé des arrestations de migrants dans ce pays "dans des conditions inhumaines".

Les autorités mauritaniennes parlent de leur côté d'opérations de "routine" qui visent les personnes en situation irrégulière, sans donner de chiffres sur l'ampleur de ces refoulements.

La Mauritanie sert de point de départ à de nombreux migrants venus de tout le continent pour tenter de rejoindre l'Europe en prenant la mer en quête d'un avenir meilleur.