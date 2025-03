Port-Soudan à la fête et plein d'espoir après la victoire de l'armée à Khartoum

Déplacés par la guerre depuis deux ans, de nombreux Soudanais ont célébré dans la nuit à Port-Soudan, dans l'est du pays, la victoire de l'armée à Khartoum, avec l'ardent espoir de rentrer chez eux.

La capitale qu'ils vont retrouver n'aura cependant pas grand chose à voir avec celle qu'ils ont quittée tant les destructions sont considérables, les pillages conséquents et les services publics en berne.

Au son des hauts-parleurs installés à la hâte, une foule s'est mise à danser après avoir écouté le discours mercredi soir du chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, qui a déclaré la capitale "libérée".

Il s'exprimait depuis le palais présidentiel qu'il avait dû fuir il y a deux ans au début de la guerre.

"La joie est partout", s'écrie Motaz Essam, originaire de Khartoum. "Si Dieu le veut, nous rentrerons chez nous pour l'aïd", ajoute-t-il à l'AFP, en référence à la grande fête musulmane qui doit se tenir en juin.

La guerre a éclaté en avril 2023 entre Abdel Fattah al-Burhane et son ancien adjoint, le commandant des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Daglo.

Khartoum est rapidement devenue une zone de guerre, les FSR prenant le contrôle des institutions étatiques et contraignant plus de 3,5 millions de personnes à fuir la mégapole.

"Tout laisser derrière nous"

La ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, est alors devenue la capitale de facto, accueillant des ministères, les représentants des Nations unies et surtout des centaines de milliers de personnes ayant fui la capitale.

Ses infrastructures fragiles et ses centres de déplacés improvisés sont depuis confrontés à de nombreux défis, notamment des pénuries d'eau, de nourriture et d'électricité, plongeant de nombreuses personnes dans la plus grande des précarité.

Frappant des mains et se balançant au rythme de la musique mercredi soir, certains ont du mal à retenir leurs larmes, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Le jour où on nous dira que Khartoum est prête à nous accueillir, on sera sur place dès le lendemain matin", assure à l'AFP Ahmed Ibrahim, un habitant de la capitale qui doit élever la voix pour se faire entendre en raison des youyous et des feux d'artifice.

Des Soudanais célèbrent, dans les rues de Port-Soudan, dans l’est du pays, la "libération" de la capitale Khartoum proclamée par l'armée, le 26 mars 2025 AFP

"Il a fallu tout laisser derrière nous, les voisins la maison, les affaires et se déplacer de ville en ville. C'était horrible", confie-t-il.

Outre la mort de dizaines de milliers de personnes, la guerre en a déraciné plus de 12 millions, dont beaucoup ont fui à plusieurs reprises, la ligne de front se déplaçant à travers le pays.

Pour la première fois ce mois-ci, le nombre total de personnes déplacées au Soudan a diminué, selon des chiffres de l'ONU, après le retour de près de 400.000 personnes dans les territoires reconquis par l'armée dans le centre du Soudan.

"Cependant, ceux qui rentrent le font dans des zones où les abris, la nourriture, les infrastructures, l'éducation et les autres services de base sont très limités", a averti l'agence des Nations unies pour les migrations (OIM).

"Nous reconstruirons"

Khartoum elle-même n'est plus que l'ombre d'elle-même avec ses rues creusées de fosses communes, ses quartiers déserts et pillés.

"Nous reconstruirons ce que la guerre a détruit", clame Ahmed Ibrahim.

Certains ont cependant bien conscience que malgré la déclaration du chef de l'armée mercredi soir, la guerre est loin d'être terminée.

"Nous sommes ravis de cette nouvelle, mais nous craignons que les milices ne reviennent et que le cycle de la guerre continue", s'inquiète Afaf Omar, une habitante de 38 ans d'Omdourman, ville voisine de Khartoum.

"D'autant plus que les FSR continuent de bombarder Omdourman" à partir de leurs positions situées aux abords ouest et sud de la ville, poursuit-elle en manifestant son désarroi.

L'armée contrôle aujourd'hui le nord et l'est du pays, tandis que les FSR domine la quasi-totalité de la vaste région occidentale du Darfour, ainsi que certaines parties du sud.

"Nous espérons, en ces derniers jours de ramadan, de nouvelles victoires dans tous les Etats du Soudan, à El-Facher, à Nyala et à El-Geneina", lance Motaz Essam.

Des Soudanais célèbrent, dans les rues de Port-Soudan, dans l’est du pays, la "libération" de la capitale Khartoum proclamée par l'armée, le 26 mars 2025 AFP

Cet habitant de Khartoum fait référence à trois capitales provinciales du Darfour, sous contrôle des FSR, à l'exception d'El-Facher, où l'ONU a averti mercredi qu'environ 825.000 enfants étaient pris au piège des affrontements violents.

"Nous espérons voir libérer toutes les régions du Soudan", souhaite-t-il.