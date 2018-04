Ports africains : Vincent BollorÃ© face Ã  la justice

L'homme d'affaires français, Vincent Bolloré, a été déféré devant des juges d'instruction, ce mercredi 25 avril en fin d'après-midi. Il était interrogé, depuis mardi 24 avril au matin, dans les locaux de la police judiciaire en banlieue parisienne.



Un coup de tonnerre pour le milliardaire français à la tête d'un empire articulé autour de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.



Habitué à cotoyer les présidents, cela fait de lui une figure considérée comme quasi intouchable. En 2010, une filiale de son groupe conseille le président togolais Faure Gnassibngbé en campagne. Il sort réélu en 2010. Des activités sous-facturées, selon la justice française, qui soupçonne une forme de corruption.



Nous encourageons la justice française et nous la félicitons car c'est une justice qui est en train de nous montrer qu'elle n'est pas ce que nous pensons le plus souvent, et cela prouve désormais qu'il n'y a personne au dessus de la loi et que nous sommes tous égaux devant la justice.

Emmanuel Sogadji, Ligue des consommateurs togolais