Pour la presse marocaine, "l'épopée de cette Coupe du monde sera contée par les générations futures des Marocains"

"L'expérience des Tricolores a prévalu ! " Le quotidien de Rabat, l'Opinion résume le sentiment qui prédomine ce jeudi matin, 15 décembre. Les Français champions du monde ont fait parlé leur expérience de ces matchs couperet. "La prestation des Lions a été plus que sastisfaisante. Les Lions de l'Atlas ne méritaient pas leur défaite", écrit le journaliste Mostafa Yassine du quotidien de Rabat.

Les Bleus de Deschamps ont fait le choix judicieux de céder le ballon aux Lions, l’emportant ainsi de la même manière qui a fait la réputation du Maroc au Qatar.Youssef Moutmaine, journaliste au quotidien Le Matin.



Les yeux sont déja tournés vers le match de samedi contre la Croatie pour une troisième place à la Coupe du monde, ce qui serait historique. Bravo aux Lions pour l’ensemble de leur prestation, mais ce n’est pas encore fini !", titre l'Opinion.



"La tête haute, le Maroc s'arrête au pied de la finale !", titre pour sa part Le Matin, fier du parcours des Lions de l'Atlas.



"Les Bleus de Deschamps ont fait le choix judicieux de céder le ballon aux Lions, l’emportant ainsi de la même manière qui a fait la réputation du Maroc au Qatar. L’expérience du champion en titre et de son coach a finalement prévalu", écrit de manière lucide Youssef Moutmaine dans le quotidien francophone

Les Lions de l'Atlas quittent la compétition la "tête haute" selon le quotidien francophone, Le Matin. DR.

Le quotidien marocain francophone Le Matin relaie lui l'interview d'Abdelhamid Sabiri, joueur de la sélection nationale marocaine. "C’est la loi du football ! Il y a une équipe qui a mieux joué et une autre qui n’a pas bien exploité les occasions qui s’offraient à elle. Nous aurions pu marquer, ça n’a pas été possible lors de ce match. Nous avons prouvé que nous sommes capables de concurrencer n’importe quelle équipe à ce niveau de la compétition", a confié le milieu de terrain de la Sampdoria un peu amer.



"Nous avons affronté la Croatie lors de la phase de groupes, ce n’était pas un match facile. Mais je pense que cette fois un seul vainqueur sortira de ce duel, et nous voulons que ce soit nous. Pour y arriver, nous allons essayer de tout donner pour terminer troisième », confie le joueur.

Gagner la Coupe du monde aurait relevé du miracle, de la magie.Rachid Achachi, jounaliste pour le site d'info 360.

Le journaliste Rachid Achachi revient sur la défaite des Marocains face à la France, "une défaite aux allures de victoire". DR.

Pour le site 360 cette défaite contre la France a des allures de victoire."Gagner la Coupe du monde aurait relevé du miracle, avec toute la magie et la féérie que cela implique. S’en approcher, l’effleurer mais sans pour autant la soulever relève, pour le coup, du registre de la tragédie grecque. Celle d’un Sophocle, d’un Euripide, ou en l'occurrence d’un Walid Regragui et de tout un peuple, soudé derrière son équipe nationale", estime dans son éditorial sur le site Marocain 360, Rachid Achachi.

"Quoi qu'il en soit, sur le terrain du foot comme sur d’autres terrains (diplomatique, économique, sociétal, etc.), le Maroc change, le Maroc bouge, et le Maroc continue d’avancer contre vents et marées. Pour conclure, le match d’hier est certes une défaite, mais une défaite aux allures de victoire", ajoute le journaliste.

Le Qatar 2022 pour Youssef Moutmaine du Matin restera quelque soit le match pour al trosième place "une épopée qui restera gravée dans les esprits des Marocains et qui sera certainement contée par les générations futures, malgré cette défaite en demi-finale." "Les Lions ont définitivement démontré leur capacité à tenir tête aux géants mondiaux, et cette fin dramatique n’est peut-être que le début d’une nouvelle ère pour le football marocain", ajoute le journaliste marocain.