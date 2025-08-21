"Pour nous, c'est un héros": la France va restituer à Madagascar des reliques royales, dont le crâne du roi Toera

La France restituera ce mardi 26 août à Madagascar trois crânes, dont celui présumé du roi Toera, un ancien roi décapité par les troupes coloniales françaises en 1897. Une cérémonie attendue après plus de 20 ans de bataille. 

Le
21 Aoû. 2025 à 09h02 (TU)
Mis à jour le
Par
Benjamin Beraud
avec agences
Guerriers Sakalava

Guerriers de la communauté sakalava, image extraite de l’ouvrage du général Gallieni « La pacification de Madagascar, opérations d’octobre 1896 à mars 1899 », éd. Chapelot, 1900.
 

Partager 1 minute de lecture

"Enfin, le rêve se réalise, la restitution est actée. Pour nous, c'est un martyr, un héros." Ces mots de la ministre malgache de la Culture, Donna Mara, prononcés en avril dernier à l’occasion de la visite du président français symbolisent à eux seuls tout le poids de cet acte de réparation.

C’est officiel. Ce mardi 26 août, la France restituera trois crânes de la communauté ethnique malgache sakalava, dont celui présumé du roi Toera, a révélé le site Africa Intelligence. Il aurait été décapité par les troupes coloniales françaises en 1897 et emporté comme trophée en France.

Un long processus mémoriel 

Les crânes étaient jusqu'alors conservés au Musée de l'Homme à Paris, en compagnie de plusieurs centaines de vestiges humains malgaches. 

"Il n'y a rien qui puisse justifier que les jeunesses africaines ne puissent connaître leur passé que par des musées parisiens", avait reconnu Emmanuel Macron lors de sa visite en avril dernier. C'était la première visite bilatérale d'un président français dans l'ancienne colonie de 30 millions d'habitants depuis 2005.

Les crânes n'ont toutefois pas été restitués comme prévu à cette occasion. Des descendants du roi s'opposaient à une restitution en avril, synonyme de malheur selon les traditions locales. La famille avait aussi demandé que le tombeau du roi, récemment profané, soit restauré. Il avait alors été décidé que la restitution se fasse en août. 

Une restitution en plusieurs actes 

Selon les informations du média RFI, une cérémonie est prévue ce 26 août au ministère de la Culture à Paris, en présence de la ministre de la Culture malgache, Volamiranty Donna Mara et de son homologue française Rachida Dati. 

(Re)voir : Restitution des oeuvres : "il y a une énorme résistance des conservateurs de musées"

Chargement du lecteur...

Les crânes seront ensuite transférés à Antananarivo le 31 août. La communauté sakalava de Madagascar veut organiser un parcours mémoriel jusqu’à l’ancienne capitale du royaume sakalava, Ambiky,dans le district de Belo-sur-Tsiribihina. 

oute première fois que la loi adoptée en 2023  va être appliquée. Le texte prévoit la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques françaises. Les premières demandes de restitution  des descendants du roi Toera remontaient pourtant à 2003, 20 ans plus tôt.

(Re)lire : La France veut faciliter la restitution des biens culturels aux pays africains

Afrique
MADAGASCAR
FRANCE
Colonialisme et esclavage : un passé douloureux
L'actualité à Madagascar

Dans le même thème - Afrique

Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais hutu assassiné, arrive au palais de justice de Paris, le 3 novembre 2020
Afrique

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

Le président Museven
Afrique

Ouganda: le gouvernement conclut un accord avec les États-Unis pour l'accueil de migrants

jtchapter: Japon/Afrique : coup d'envoi de la 9ème édition de la TICAD
Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Colonialisme et esclavage : un passé douloureux

Afrique

France / Cameroun : Macron brise le silence

Afrique

Cameroun : la France reconnait avoir mené une guerre

héritage de la colonisation

La France veut faciliter la restitution des biens culturels aux pays africains

Un héritage vivant

Frantz Fanon, la pensée anticoloniale en héritage

figure de l'anticolonialisme

Les combats de Frantz Fanon sur les écrans

À la une

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

"Pour nous, c'est un héros": la France va restituer à Madagascar des reliques royales, dont le crâne du roi Toera

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

International

Thaïlande: la Première ministre suspendue témoigne à son procès en destitution

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin