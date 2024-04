RDC-Belgique

Pourquoi la Belgique prend position pour Kinshasa face au Rwanda

"Il y a clairement un agresseur et un agressé", entre le Rwanda et a RDC. Cette phrase aurait été prononcée par la ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Lahbib, devant plusieurs journalistes à Kinshasa, selon La Libre Belgique. La ministre a clairement décidé de se joindre aux voix qui demandent au Rwanda de cesser de soutenir le M23 dans l'est du pays. Un soutien que Kigali dément. Quelles sont les raisons de cette prise de position de plus en plus affirmée de Bruxelles en faveur de Kinshasa ? Analyse de Bob Kabamba, professeur de politologie africaine à l'Université de Liège.