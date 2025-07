Pourquoi l'accord de Doha entre le M23 et la RD Congo reste difficilement applicable ?

La déclaration de principes signée le 19 juillet à Doha au Qatar entre la RD Congo et l'AFC/M23 promet un accord de paix global à conclure au plus tard le 18 août 2025, avec commencement des pourparlers avant le 8 août. À moins d’un mois de cette date, où en est la situation sur le terrain ? Le cessez-le-feu permanent est-il réellement possible ?