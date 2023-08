Pourquoi le Niger est stratégiquement important pour les États-Unis

Us Air force/ AP

Rencontre entre le général Jonathan Braga, patron des operations spéciales des forces américaines, et le général Moussa Barmou, chef des forces spéciales de l'armée nigérienne; ce 12 juin 2023 sur la base 101 à Niamey.

Dans la foulée du coup d’État au Niger, les États-Unis cherchent désormais à empêcher la Russie d'y avancer ses pions, espérant s'appuyer notamment sur les relations militaires de longue date entre Washington et Niamey. Le Niger est un maillon essentiel pour Washington dans la lutte contre le terrorisme. Le Pentagone a déployé plus de 1000 hommes dans le pays répartis sur deux bases.

Le Niger sous la présidence de Mahamadou Issoufou (2011-2021) et celle du président Bazoum fut un pilier des opérations des luttes anti-terroristes américaines et françaises au Sahel, en particulier depuis la prise du pouvoir par des militaires au Mali voisin en 2020. Ces derniers, rejetant la présence de forces occidentales, ont en revanche accueilli à bras ouverts les mercenaires du groupe russe Wagner.

La numéro deux par intérim de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a reconnu lors d'un déplacement inopiné lundi 7 août à Niamey que peu de progrès ont été réalisés en vue de l'abandon du pouvoir par les auteurs du coup d’État , mais que ceux-ci "comprenaient bien les risques envers leur souveraineté lorsque Wagner est invité" à s'immiscer dans les affaires du pays. Elle a rencontré le général Moussa Barmou, patron des forces spéciales nigériennes. L'homme a été formé par l'armée américaine.

Signe des fortes relations d'alors entre Washington et Niamey, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait effectué, quelques mois avant le putsch, un déplacement historique au Niger, où il avait salué les progrès effectués sous la houlette du président Mohamed Bazoum.

D'un point de vue militaire, les forces américaines sont présentes depuis longtemps. Elle se sont installés avant l'arrivée des Français (qui eux ont actuellement plus de 1500 hommes dans le pays). Lors du lancement de l'opération Serval au Mali l'aviation américaine est déjà présente au Niger avec quelques 200 hommes. L'US Air Force soutiendra alors logistiquement les forces françaises.

Aujourd'hui près de 1000 soldats américains sont déployés sur la base aérienne 101 non loin de l'aéroport international de Niamey Diori Hamani. Les États-Unis disposent également d'une base de drones dans la région d'Agadez. Cette base aérienne, la 201, constitue la principale base de renseignement du Pentagone au Sahel.

Elle est équipée de drones armés, les MQ-9 Reaper et d'avions de transport C17. Avec une superficie de plus de 25 kilomètres carrés la base est la deuxième plus grande base américaine sur le continent derrière celle de Djibouti.

Image Description Les forces américaines sont déployées au Niger à Agadez et Niamey. De là elles surveillent les activités djihadistes des groupes armés issus de Boko Haram et des groupes djihadistes au Mali et au Burkina Faso.

Sous la présidence de Mahamadou Issoufou (2011-2021) Washington et Niamey ont signé un accord de coopération militaire en 2015. Celui-ci stipule que les deux armées peuvent mener des opérations conjointes. Washington dans cet accord offre des missions de formation aux soldats nigériens.

En octobre 2017, quatre militaires américains, avaient perdu la vie dans le sud-ouest du Niger à 200 kilomètres de Niamey à Tongo Tongo dans une embuscade tendue selon le Pentagone par "des hommes lourdement armés venus du Mali". Les assaillants étaient des membres de l'Etat islamique.

Les soldats américains étaient des membres des bérets verts, les forces spéciales de l'armée de Terre, spécialement entraînées pour former et conseiller des troupes régulières. La mort de soldats américains avait révélé leur présence au Sahel dans la lutte antidjihadiste.

Washington n'est pas que présent militairement au Niger. L'aide américaine se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars. Dans une tribune au Washington Post le président Bazoum rappela justement que le budget de l'État nigérien "dépend à 40% de l'aide extérieure".

En 2022, via USAID, l'équivalent américain de l'AFD, le département d’État annonçait une aide exceptionnelle de 400 millions de dollar pour le Niger dans des projets autour de la santé ou de l'agriculture. Washington a suspendu son aide avec le coup d'État.

Le Niger tournera-t-il le dos aux États-Unis pour se rapprocher de Wagner ? Selon Paris, un représentant des militaires au Niger à rencontré des membres de Wagner lors de son déplacement à Bamako.