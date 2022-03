Premier rapatriement de plus de 400 Nigérians ayant fui l'Ukraine

Un premier groupe de 415 Nigérians ayant fui l'invasion russe en Ukraine ont été rapatriés vendredi dans leur pays, ont constaté des journalistes de l'AFP à l'aéroport d'Abuja, la capitale.

Ce groupe constitué en majorité d'étudiants est arrivé aux alentours de 07H30 (06H30 GMT) à Abuja depuis Bucarest, la capitale de la Roumanie, un des pays où de nombreux étudiants africains ont fui.

Les ressortissants nigérians sont arrivés les visages fatigués mais l'air soulagé.

"Je suis très heureux d'être de retour à la maison, merci au Nigeria", s'est exclamée une jeune femme sur le tarmac de l'aéroport.

Le gouvernement du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a affrété trois avions des compagnies locales Max Air et Airpeace en Europe pour rapatrier plus d'un millier de personnes.

Il a annoncé avoir débloqué 7,7 millions d'euros pour le rapatriement d'environ 5.000 ressortissants.

De nombreux pays africains multiplient les efforts pour aider leurs ressortissants ayant afflué notamment vers la Pologne et la Roumanie, sur fond d'accusations de racisme aux frontières ukrainiennes.

Mardi, un premier groupe de 17 étudiants ghanéens avait été rapatrié à Accra, la capitale du Ghana, dont plus de 500 étudiants ont réussi à franchir les frontières ukrainiennes pour atteindre les pays voisins.

Au total, un million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe il y a une semaine.