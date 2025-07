Présidentielle 2026 au Congo Brazzaville : la candidature du Pasteur Ntumi est-elle favorisée par le pouvoir ?

Son nom évoque les heures les plus sombres de la guerre civile de 1997 en République du Congo. Le Pasteur Ntumi dirigeait les "Ninja," cette force paramilitaire du président de l'époque Pascal Lissouba opposée aux "Cobra" de Denis Sassou-Nguesso. Les combats feront entre 400 000 et 800 000 morts en six mois dans ce pays de six millions d'habitants. Denis Sasso-Nguesso, soutenu par la France, reprend alors le pouvoir.

Selon nos confrères du quotidien congolais Les Dépêches de Brazzaville, c’est dans son fief du Pool, à Kinkala, que le leader du Conseil national des Républicains (CNR), le Pasteur Ntumi, a choisi de confirmer sa candidature à l’élection présidentielle de mars 2026.

Candidature à la présidentielle et opérations d'adhésion au parti

Devant des militants acquis à sa cause et conviés non pas pour un meeting électoral – la campagne officielle n’est pas encore ouverte –, mais pour des opérations massives d’adhésion au parti sur l’ensemble du territoire, le Pasteur Ntumi a affirmé : « Jeunesse congolaise, l’heure est à l’engagement. Rejoins le CNR, porte la voix du changement, construis l’avenir avec fierté, dignité et courage. Le futur du Congo commence par toi. Le CNR c’est l’espoir d’une génération. »

Des propos aux accents de campagne électorale, malgré les dénégations du leader du CNR, qui, dans son discours, alternait entre le français, le lingala et le kituba, deux des nombreuses langues locales parlées au Congo.

Et c’est en s’adressant aux journalistes présents sur place que le Pasteur Ntumi a confirmé sa candidature à la prochaine présidentielle. Et il a ajouté : « On ne crée pas un parti pour que vous soyez toujours derrière quelqu’un. S’il y a une élection dans ce pays, elle ne se fera pas sans le CNR. »

Un "partenaire" du président Denis Sassou-Nguesso

Certains observateurs estiment cependant que la candidature du Pasteur Ntumi est habilement suscitée par le pouvoir de Brazzaville. « Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les préfets du département du Pool, et celui voisin de la Bouenza [dans le sud du pays, NDLR], accompagnent le CNR dans sa campagne d’adhésion engagée depuis près d’un mois. », nous a confié le journaliste indépendant Alphonse Ndongo.

Et Alphonse Ndongo ajoute : « Par ailleurs, des hommes du Pasteur Ntumi émargent à la présidence de la République et au ministère de l’Intérieur. Ntumi pourrait donc servir de caution à la réélection du président Denis Sassou-Nguesso [Au pouvoir depuis 1997, après l’avoir été de 1979 à 1992, NDLR], lors de la présidentielle de mars 2026. »

Depuis la création en 2007 de son parti, le CNR, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, est perçu par l’opposition congolaise et de nombreux observateurs, comme un « cheval de Troie » du président Denis Sassou-Nguesso.

Il est vrai que cette année-là, l’ancien chef rebelle avait été nommé par Denis Sassou-Nguesso, délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Un titre qui conférait au Pasteur Ntumi un rang de ministre, et qui lui faisait alors dire qu’il était un « partenaire » du président Sassou-Nguesso.

Le Pool, département sinistré par la guerre civile

A l’époque, ce « partenariat » était considéré comme une façon pour le Pasteur Ntumi de monnayer son soutien au chef de l’Etat, et pour ce dernier de contrôler le leader messianique autoproclamé Ntumi. La figure de ce dernier émerge durant la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1993 et 2002.

Le Pasteur Ntumi était alors à la tête de miliciens originaires du Pool, qui, aux côtés des « Ninja » issus pour l’essentiel des quartiers sud de Brazzaville, et créés par feu l’ancien premier ministre Bernard Kolélas, combattaient les « Cobras » du président Sassou-Nguesso.

Un Congolais, en état de choc et blessé par des éclats d'obus, assis dans un hôpital de campagne à Kintélé, au Congo (à 24 km au nord de la capitale), après qu'une bombe larguée par hélicoptère a touché sa maison à Brazzaville, le samedi 20 septembre 1997. © AP Photo/David Guttenfelder

Tout au long de cette guerre pour laquelle les civils ont payé le prix fort, le Pasteur Ntumi affirmait que la voix de Dieu lui commandait de « libérer » le Pool, puis d’aller à la conquête de Brazzaville, la capitale.

Dans un pays où la majorité des citoyens disent que la situation économique (71%) ainsi que leurs propres conditions de vie (65%) sont mauvaises [Enquête Afrobarometer de septembre 2023, NDLR], le Pool, jadis département à l’agriculture vivrière prospère, peine à se redresser économiquement, et reste traumatisé par les violences passées.

Selon notre confrère Berdy Pambou, correspondant local de TV5MONDE, les tensions qui ressurgissent parfois entre la police et ce qu’il reste des anciens « Ninja », poussent les populations à fuir cette zone.

Au début de ce mois de juillet, une association locale, l’Observatoire libre du Congo, a affirmé lors d’un point de presse, à Brazzaville, qu’elle s’opposait à la candidature du Pasteur Ntumi à la prochaine présidentielle. Elle accuse le leader du CNR et ses hommes, d’être responsables des viols de jeunes filles lors de l’attaque d’un bus en mai 2017.