Présidentielle au Cameroun : incidents dans les régions anglophones

Les premières heures du scrutin ont été émaillées de violences dans les zones anglophones du Cameroun. Les séparatistes ont mis à exécution leurs menaces de perturber l'élection présidentielle.

Violences dans les zones anglophones

Trois hommes armés, séparatistes présumés, qui tiraient sur des passants à Bamenda, dans la région anglophone du Nord-Ouest, ont été abattus après avoir été traqués par les forces de sécurité.



Dans la nuit de samedi à dimanche, à Kumba, dans le Sud-Ouest, l'autre région anglophone du Cameroun, un tribunal a été incendié par "des hommes armés".



A Buea, la capitale du Sud-Ouest, des coups de feu ont été entendus à la mi-journée. Une voiture du quotidien gouvernemental Cameroon Tribune et celle du sous-préfet ont également été prises pour cibles.



Les séparatistes des régions anglophones du Cameroun avaient menacé d'empêcher le bon déroulement du scrutin présidentiel dans ces régions où ils veulent créer leur Etat indépendant qu'il appellent "l'Ambazonie.



La guerre s'est installée dans les régions anglophones depuis fin 2017, après plus d'un an de crise socio-politique qui a lentement dégénéré en conflit armé.

Huit candidats en lice

Parmi les huit candidats en lice, le président Biya qui, invisible physiquement durant la campagne hormis un meeting dans l'Extrême-Nord, a été omniprésent dans les débats et sur les affiches collées par milliers partout dans le pays.Juste avant le vote et pour la première fois depuis la présidentielle de 1992, deux opposants de poids se sont alliés contre lui.Akere Muna, ancien bâtonnier du Cameroun, s'est désisté en faveur de Maurice Kamto, candidat majeur de l'opposition, ancien ministre délégué à la Justice (2004-2011) et transfuge du parti au pouvoir.(Re) voir : Alliance de dernière minute entre deux opposants à Biya à la veille de l'élection Elecam, l'organe qui organise l'élection, a cependant refusé que les bulletins portant le nom de M. Muna soient retirés, estimant que le retrait de sa candidature avait été trop tardif et n'était pas prévu par la loi.Deux autres candidats sortent du lot et peuvent espérer un score significatif: Joshua Osih, candidat du Social democratic front (SDF, principal parti d'opposition) malgré une campagne timorée, et Cabral Libii, benjamin de l'élection à 38 ans, qui a fortement mobilisé dans ses meetings.