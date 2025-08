Présidentielle au Cameroun: le Conseil constitutionnel rejette la candidature du principal opposant Kamto

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a définitivement rejeté mardi la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans et qui a annoncé briguer un huitième mandat.

Le Conseil a en revanche validé les candidatures de deux autres opposants historiques, Cabral Libii, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), et Joshua Osih du Social Democratic Front (SDF). Au total douze candidats brigueront la magistrature suprême.

"Le Conseil constitutionnel a estimé que la candidature" de M. Kamto "ne peut pas être valide et la conséquence immédiate, c'est qu'il ne participera pas à la compétition présidentielle" a déclaré l'avocat de M. Kamto, Me Hippolyte Meli Tiakouang, à l'issue de l'audience du Conseil Constitutionnel à Yaoundé.

La candidature de l'opposant, arrivé deuxième du scrutin présidentiel d'octobre 2018, avait été écartée fin juillet par Elections Cameroon (Elecam), l'organe en charge de l'organisation des scrutins, en raison d'une "pluralité d'investitures" du Mouvement africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem), parti sous l'étiquette duquel M. Kamto entendait se présenter.

Il avait déposé un recours contre cette décision devant le Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a jugé mardi son recours recevable, mais l'a rejeté "au fond, car non justifié".

Après cette annonce, M. Kamto a quitté les lieux sans s'exprimer.

Le dossier d'un autre candidat déposé sous la même étiquette du Manidem, a également été écarté par le Conseil constitutionnel.

"négation du processus démocratique"

Clement Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun durant l'audience examinant les recours des candidats à la présidentielle dont la candidature a été rejeté, le 4 août 2025 à Yaoundé AFP

"C'est une décision politique. Nous en prenons acte. Les états-majors vont se réunir. Pour le moment, on ne fera pas de déclaration. On réfléchit sur la décision et on avisera" a réagi Anicet Ekane, le président du Manidem.

Ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), M. Kamto avait démissionné fin juin de son parti et choisi de se présenter sous l'étiquette du Manidem, en raison d'une disposition de la loi électorale camerounaise.

Selon le code électoral, seuls les partis disposant d'élus au parlement ou dans les conseils municipaux peuvent participer à l'élection présidentielle. Or le MRC a boycotté les dernières élections législatives et municipales en 2020.

Pour Léonel Bella, pisciculteur, Maurice Kamto "aurait pu éviter tous ces problèmes si le MRC avait participé aux élections municipales et législatives de 2020".

"Je ne suis pas militant du MRC, et je partage encore moins leurs convictions, mais sa candidature aurait apporté quelque chose de plus au processus électoral. J'aurais préféré, pour l'équilibre démocratique, que Maurice Kamto soit candidat" a commenté Gabriel Onana, 28 ans, commerçant à Yaoundé.

Dans un communiqué transmis à la presse mardi soir, le président par intérim du MRC Mamadou Mota, a considéré le rejet de la candidature de M. Kamto comme "une négation du processus démocratique".

tensions

Mardi soir dans les rues de la capitale Yaoundé, un journaliste de l'AFP a pu constater la présence des forces de l'ordre sur plusieurs axes stratégiques, équipées de dispositifs anti-émeutes, comme des véhicules renforcés ou des boucliers.

La décision attendue du Conseil constitutionnel sur la participation du plus farouche opposant au président Biya, âgé de 92 ans et à la tête de l'Etat depuis 1982, a cristallisé les tensions depuis lundi, date de l'ouverture du contentieux pré-électoral.

Aucun organe de presse n'a été autorisé à retransmettre en direct les débats et les décisions du Conseil constitutionnel.

Le ministère de l'Administration territoriale a également annoncé avoir arrêté plusieurs personnes accusées de troubles à l'ordre public aux abords de l'institution.

Ce scrutin présidentiel intervient dans un contexte de fragilité politique sociale et économique, marqué par la crise qui perdure depuis 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et un chômage galopant.

Dans un pays où près de 60% de la population a moins de 25 ans et où le taux de chômage des jeunes avoisine 74%, la jeunesse est en quête d'opportunités et de changement.

Mais l'opposition camerounaise, historiquement divisée, peine un nouvelle fois à s'unir. Samedi, un collectif de représentants de plusieurs partis a publié un communiqué dans lequel ils se sont engagés à choisir "un candidat consensuel autour d'un programme commun" sans qu'aucun nom ne soit encore avancé.

Après l'exclusion de la candidature de Maurice Kamto par Elecam, Human Rights Watch (HRW) avait exprimé "des inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral".

L'ONG avait dénoncé une décision qui "reflète l'intolérance de longue date du gouvernement à l'égard de toute opposition et de la dissidence, et intervient dans un contexte de répression accrue des opposants, des militants et des avocats depuis le milieu de l'année 2024".