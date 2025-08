Présidentielle au Cameroun: l'opposant Maurice Kamto ne pourra pas être candidat, "une décision irrévocable"

Le Conseil constitutionnel vient de rejeter ce mardi 5 août le recours de Maurice Kamto. Le principal opposant au pouvoir de Paul Biya au Cameroun ne pourra pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit, selon la plus haute juridiction du pays, "d'une décision définitive et irrévocable."

Paul Biya ne retrouvera pas son principal opposant, Maurice Kamto face à lui lors de la prochaine élection présidentielle 12 octobre 2025. La décision du Conseil constitutionnel est définitive et irrévocable. Elle confirme la première invalidation prononcée le 26 juillet par le Conseil électoral.

Deuxième de l'élection présidentielle en 2018

Maurice Kamto était arrivé deuxième lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018. Ancien ministre sous l'actuel président Paul Biya, il est devenu son adversaire politique direct. Il avait revendiqué la victoire de l'élection présidentielle de 2018.

L'ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), avait cette fois déposé sa candidature sous la bannière du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem), un parti d'opposition à la fibre panafricaniste fondé dans les années 1990, mais un ancien militant du Manidem a également soumis une candidature pour le compte de ce parti.

Ce scrutin présidentiel intervient dans un contexte de fragilité politique sociale et économique, marqué par la crise qui perdure depuis 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un chômage galopant et une soif de changement exprimée par une partie de la jeunesse.

Le président Paul Biya, 93 ans, est candidat. Il est au pouvoir depuis 1982. En cas de nouvelle victoire, le président aura près de 100 ans lors de la fin du prochain mandat.

Cette décision n’a pu être entendue en direct par les Camerounais, souligne Jeune Afrique. La chaîne publique avait pourtant sollicité une autorisation de procéder à une couverture en direct. Mais le gouvernement a finalement interdit cette diffusion.