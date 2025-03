Présidentielle au Gabon: un candidat réclame un "procès" pour les Bongo détenus

L'ex-Premier ministre gabonais et candidat à la présidentielle Alain-Claude Bilie-By-Nze a réclamé lundi un "procès" pour la femme et le fils de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, arrêtés après le coup d'Etat du 30 août 2023.

Pour "les compatriotes détenus depuis le 30 août 2023 (...) il faut qu'un procès se tienne avec les garanties accordées à chaque citoyen" a déclaré à la presse l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo.

Joint par l'AFP par téléphone, il a précisé évoquer, entre autres, Sylvia Bongo, 62 ans accusée de "blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux", et son fils Nourredin, 33 ans, accusé de "corruption" et "détournements de fonds publics", tous deux incarcérés à la prison de Libreville depuis 18 mois sans jugement.

L'ex-président, Ali Bongo, lui, vit dans sa résidence privée de Libreville, "libre de quitter le pays" selon le gouvernement.

"S'il y a des choses à leur reprocher, que ces personnes répondent devant la justice gabonaise en toute transparence" a également déclaré M. Bilie-By-Nze devant la presse.

"Dans un État de droit, tout le monde a droit à un procès équitable. On ne peut pas avoir une détention préventive de cette nature si ce n'est pas pour des faits de terrorisme. Il faut que ce soit un procès connu et public pour que les gens sachent ce qui s'est passé" a-t-il par ailleurs ajouté au téléphone.

Les avocats des Bongo ont affirmé début janvier avoir "reconnu" des marques de torture sur le corps du fils de l'ex-président Ali Bongo, dont l'épouse a selon eux subi des "tortures psychologiques", ce que nie la justice gabonaise.

Questionnées en février 2024 par l'AFP au sujet de "traitements dégradants" et d'actes de torture qu'auraient subis Sylvia et Nourredin Bongo, des sources diplomatiques françaises avaient indiqué n'"avoir pas connaissance des faits allégués".

Alain-Claude Bilie-By-Nze sera l'un des candidats à la présidentielle du 12 avril face au général Brice Oligui Nguema, désormais officiellement candidat à sa succession.

Il accuse le président de la transition, ancien chef de la garde présidentielle d'Ali Bongo, d'être la continuité du système des Bongo et du Parti démocratique gabonais (PDG), au pouvoir pendant 55 ans, et réclame une "rupture totale".

La campagne électorale doit commencer le 29 mars. Le décret fixant la présidentielle ne précise pas de date pour le deuxième tour prévu par la Constitution en cas de ballotage.

La présidentielle du 26 août 2023 avait opposé 19 candidats. Quatre jours plus tard, alors que la télévision nationale venait de proclamer la victoire d'Ali Bongo au premier tour, une junte militaire menée par le général Oligui proclamait la "fin du régime" en dénonçant des résultats truqués.

Le putsch sans effusion de sang a donné lieu a des scènes de liesse dans les quartiers populaires de Libreville.