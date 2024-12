Présidentielle au Ghana: le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite

Des partisans de l'ancien président et candidat à la présidence du parti National Democratic Congress (NDC), John Mahama, célèbrent sa victoire à Accra, le 8 décembre 2024 au Ghana

Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du New Patriotic Party (NPP) au pouvoir, a déclaré dimanche qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille, précisant qu'il avait appelé son adversaire John Mahama pour le féliciter.

"Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dimanche matin à Accra, la capitale.

Sur son compte X, M. Mahama a confirmé avoir reçu l'appel de félicitations de M. Bawumia.

Le vice-président a déclaré que M. Mahama avait remporté la présidence de manière "décisive" et que le parti d'opposition NDC avait aussi remporté les élections législatives, selon le décompte interne des voix du parti au pouvoir.

Les difficultés économiques du Ghana ont dominé les élections: premier producteur d'or d'Afrique et deuxième producteur de cacao mondial, le Ghana est confronté à une inflation et un endettement élevés, et a dû recourir à un prêt de trois milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI).

Des agents électoraux comptent les bulletins de vote à Accra, le 7 décembre 2024 au Ghana AFP

M. Bawumia s'était efforcé de prendre ses distances avec les critiques concernant la gestion par le gouvernement de la crise économique et du coût élevé de la vie au Ghana, qui sont devenues le principal sujet de l'élection.

Les deux principaux partis du Ghana, le NPP et le NDC, ont alterné au pouvoir de manière égale depuis le retour au multipartisme en 1992.