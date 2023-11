Présidentielle au Liberia: Boakai et Weah au coude-à-coude selon de 1ers résultats très partiels

La commission électorale au Liberia a commencé mercredi à rendre compte du dépouillement des bulletins du second tour de la présidentielle, de premiers résultats très partiels donnant une très courte avance au vétéran Joseph Boakai sur le sortant, l'ex-star du foot George Weah.

La commission électorale devrait communiquer quotidiennement sur l'état du dépouillement. Le décompte des voix a commencé peu après la fermeture des bureaux mardi soir.

Le décompte dans 1.315 bureaux de vote, sur un total de 5.890 (22,3% des bureaux) crédite Joseph Boakai de 50,71%, M. Weah de 49,29%, a dit à la presse Davidetta Browne Lansanah, présidente de la commission.

Elle n'a pas précisé quelle part du nombre total d'électeurs ces bureaux représentaient. Ils totalisent un peu plus de 386.000 des suffrages.

L'index d'un électeur est marqué après qu'il a voté au deuxième tour de la présidentielle, le 14 novembre 2023 à Monrovia, au Liberia AFP

Plus de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés mardi à choisir entre M. Weah, 57 ans, et M. Boakai, 78 ans, arrivés au coude-à-coude au premier tour le 10 octobre avec un peu plus de 43% et une avance de 7.126 voix pour le président sortant.

L'issue est annoncée serrée entre deux candidats déjà opposés en 2017, quand M. Weah l'avait emporté avec plus de 61%.

La commission électorale a 15 jours pour publier tous les résultats, mais pourrait prendre moins de temps.

Au-delà du choix de la personne qui dirigera ce pays pauvre de cinq millions d'habitants en quête de paix et de développement après les années de conflit et d'épidémie d'Ebola, l'un des enjeux était le déroulement pacifique et régulier de l'élection et l'acceptation des résultats.

Joseph Boakai (c), candidat à la présidentielle, vote au deuxième tour, le 14 novembre 2023 à Monrovia, au Liberia AFP

La présidente de la commission a fait état "d'incidents isolés" signalés au cours du comptage et de la récupération du matériel électoral, comme l'agression d'un superviseur électoral, qui a été blessé.

Le vote a été suivi par un certain nombre d'observateurs nationaux et étrangers.

Seuls quelques incidents mineurs ont été rapportés jusqu'alors.

"D'après ce que nous avons observé, le processus s'est bien déroulé", a dit à l'AFP Oscar Bloh, le chef de l'Election Coordinating Committee, une ONG pour la gouvernance démocratique.

"Globalement, le processus a été pacifique. Nous n'avons pas eu à observer d'incident majeur, même si nous n'étions pas présents partout", a-t-il dit.

Il s'est gardé de se prononcer sur le taux de participation, considéré comme un facteur possible de l'issue du scrutin.

La Communauté des Etats ouest-africains, qui a déployé des observateurs, a salué dans un communiqué "la conduite généralement pacifique des élections jusqu'alors".

L'index du président sortant George Weah (c) est marqué à l'encre après avoir voté au deuxième tour de la présidentielle, le 14 novembre 2023 à Monrovia, au Liberia AFP

Mais la Cedeao a exprimé sa "profonde inquiétude face à des déclarations provocatrices et des conférences que prévoiraient certains acteurs politiques pour crier prématurément victoire". Elle n'a pas précisé à quoi elle faisait référence.

Elle a de nouveau prévenu que "les individus ou les groupes responsables d'agissements qui conduiraient à des actes de violence ou saperaient une paix et une stabiilité durement conquises au Liberia seraient tenus pour responsables".

La Cedeao, dont fait partie le Liberia, peut imposer des sanctions.

Des affrontements pendant la campagne ont fait plusieurs morts et fait craindre des violences post-électorales. Les deux camps se sont accusés de violences et d'intimidations entre les deux tours. La campagne a aussi été marquée par de la désinformation.