Présidentielle au Mali : dernier jour de campagne pour le second tour

Cette fois-ci, on va le battre. Le peuple malien est conscient de ça. Ce monsieur ne veut pas travailler. Il n'a jamais travaillé. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas les gens qu'il faut!Un partisan de Soumaïla Cissé

Ce que j'espère, pour le second tour, c'est une participation massive de la jeunesse. Sortie des élections, à 18 heures, c'est fini pour le match. On va faire 80%, même plus que 80% pour le président Keïta.Un partisans d'IBK

On ne peut pas vraiment dire que la campagne pour le second tour de la présidentielle malienne ait déchaîné les passions, surtout avec une seule journée de meeting, la veille du week-end electoral.Dans le camps de l'opposition, les résultats du vote n'ont pas découragé tous les partisans. Fraudes, bourrages d'urnes et corruption : les sympathisants de Soumaïla Cissé essaient de réveiller la colère pour mobiliser les Maliens et tentent de rallier les déçus d'IBK.Un peu plus tard dans la journée, c'est sur la place du cinquantenaire à Bamako qu'Ibrahim Boubacar Keïta clôture sa campagne. Ici, l'ambiance est un peu plus festive. Et la confiance règne parmis les partisans du président sortant, surtout chez les jeunes venus assister au concert de rap...Une dernière passe d'armes par meetings interposés avant le match retour de la présidentielle de 2013. Et l'Histoire a son favori : au Mali, un président sortant n'a jamais perdu une élection...