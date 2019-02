Présidentielle au Sénégal : dans l'attente des résultats

Le camp du président Sall revendique une réélection dès le premier tour.

Bien que les dépouillements soient toujours en cours, la coalition présidentielle, par la voix du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, se déclarait en mesure de revendiquer la victoire.



"Les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection", a déclaré M. Dionne, pronostiquant un résultat final d'"au moins 57%" des suffrages.

Une de journaux à Dakar, ce lundi 25 février 2019. ©TV5MONDE





S'exprimant moins d'une heure plus tôt lors d'une conférence de presse conjointe, les deux principaux rivaux de Macky Sall avaient mis en garde le pouvoir contre toute proclamation prématurée de victoire.



"A ce stade, un deuxième tour s'annonce", a déclaré Idrissa Seck, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle.



"Dans l'état actuel du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle", a déclaré à ses côtés le député Ousmane Sonko.



En images : une nuit de déclarations contradictoires :

Chargement du lecteur... TV5Monde - Malik Miktar

Ce qu'il faut retenir de cette journée :

6,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président.



Cinq candidats sont en lice :

- le président sortant Macky Sall,

- Madické Niang, ancien ministre de la Justice sous plusieurs gouvernements,

- Issa Sall, du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR),

- Ousmane Sonko, le candidat du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) et

- Idrissa Seck pour la coalition Idy 2019



Les horaires sont indiqués en temps universel (TU) et heure locale.

20h30 : des résultats "trop parcellaires pour tirer des conclusions"

Chargement du lecteur... © TV5MONDE

Chargement du lecteur... © TV5MONDE

Chargement du lecteur... © TV5MONDE

18 heures : fermeture des bureaux de vote

Chargement du lecteur... © TV5MONDE

L'envoyé spécial de TV5MONDE à Dakar, Ousmane Ndiaye, indique que les tendances ne permettent pas d'annoncer des résultats :Notre envoyée spéciale N'Fanteh Minteh s'est rendue au siège du groupe de médias privé Emédia à Dakar. Voici son compte-rendu :Le journaliste et écrivain Elgas, invité sur le plateau de notre édition spéciale ce dimanche 24 février, a estimé que cette élection avait suscité une "fièvre démocratique" au sein de la diaspora sénégalaise :Récit de cette journée d'élection avec Ousmane N'Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE et envoyé spécial à Dakar :